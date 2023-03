Il mercato degli smartphone pieghevoli sta diventando progressivamente più affollato anche in Occidente, ma Samsung è ancora oggi regina incontrastata di questo nuovo segmento e, pertanto, non sorprende la grande curiosità che già investe le prossime mosse del brand coreano, a partire dal futuro modello di riferimento Samsung Galaxy Z Fold5. Nel frattempo, con la serie Galaxy S23 da poco arrivata in commercio e già capace di strappare numerosi consensi, iniziano già a proliferare le indiscrezioni sui futuri Samsung Galaxy S24.

Samsung Galaxy Z Fold5: la qualità costruttiva crescerà ancora

Samsung Galaxy Z Fold4 (ecco la nostra recensione) e Samsung Galaxy Z Flip4 (ecco la nostra recensione) sono tuttora degli smartphone pieghevoli perfettamente attuali e molto apprezzati, specialmente dopo che il calo dei prezzi di vendita li ha resi appetibili per una fetta decisamente più larga di potenziali acquirenti. Entrambi i modelli hanno confermato un importante traguardo che Samsung era stata capace di raggiungere già con la generazione precedente: la certificazione IPX8, che ne garantisce la resistenza all’acqua.

Ebbene, guardando al futuro, pare proprio che il brand coreano sia in procinto di compiere un altro importante upgrade sotto il profilo della qualità costruttiva, aggiungendo a quella all’acqua anche la certificazione della resistenza alla polvere. Secondo quanto riferito su Twitter da un noto leaker, Samsung Galaxy Z Fold5 potrebbe essere il primo smartphone pieghevole al mondo a vantare anche tale certificazione, a testimonianza dell’ennesimo capolavoro di ingegneria compiuto dal team di Samsung. A rendere possibile tale risultato sarebbe la nuova cerniera a “goccia d’acqua”, che avrebbe altresì il pregio di ridurre la visibilità della piega sullo schermo e di consentire una chiusura delle due metà perfettamente piatta e senza gap.

I più attenti di voi, a questo punto, potrebbero essere pronti ad obiettare che il mercato propone già degli smartphone pieghevoli più sottili di quelli di Samsung e con una chiusura di questo tipo; ebbene, sappiate che il produttore sudcoreano dovrebbe superare ancora una volta la concorrenza facendo propri tali pregi e mantenendo la capacità non comune di tenere lo smartphone saldamente in posizione in qualsiasi angolo di piega. Insomma, la nuova cerniera potrebbe portare Samsung Galaxy Z Fold5 e Samsung Galaxy Z Flip5 su un nuovo livello di qualità costruttiva. La fonte, comunque, ritiene che le valutazioni siano in corso, ma non si aspetta una certificazione ufficiale delle unità destinate al mercato.

Serie Samsung Galaxy S24: lunga vita a Qualcomm

Per parecchi anni, i top di gamma di Samsung non sono stati uguali in tutto il mondo: mentre alcuni mercati ricevevano la versione con SoC Qualcomm, ad altri — come il nostro — veniva destinata quella con Exynos; la serie Samsung Galaxy S23 è stata la prima ad essere venduta ovunque nella sola variante con Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e potrebbe trattarsi di un cambio di strategia destinato a durare, almeno per un’altra generazione.

Stando alle ultime indiscrezioni, Samsung potrebbe non sviluppare core CPU custom per i futuri chipset Exynos, optando piuttosto per l’utilizzo di quelli ARM per i prossimi chipset di fascia alta; pare che un SoC di questo tipo sia in sviluppo, ma che tuttavia non verrà utilizzato dalla serie Samsung Galaxy S24. O perlomeno è quello che sostiene un leaker su Twitter: la prossima serie flagship non dovrebbe far uso di SoC Exynos in alcun mercato al mondo, affidandosi nuovamente in maniera esclusiva alla miglior soluzione di Qualcomm, che presumibilmente si chiamerà Snapdragon 8 Gen 3.

A questo proposito, giova ricordare che già un precedente leak attribuiva ai Galaxy S24 un chipset molto più potente, mentre un altro vedeva confermata in toto la ricetta già vista quest’anno: i flagship di Samsung dovrebbero dovrebbero vantare una versione esclusiva della Mobile Platform.

