La serie Samsung Galaxy S23 è arrivata sul mercato solo da poche settimane ma già da un po’ gli addetti ai lavori sono proiettati sulla generazione del prossimo anno, che dovrebbe essere lanciata con il nome di Samsung Galaxy S24.

Ricordiamo che per i modelli di quest’anno il colosso coreano ha deciso di puntare sul processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ossia quella che al momento è la migliore CPU disponibile sul mercato, capace di garantire risultati notevoli sia in termini di prestazioni che di autonomia.

Ebbene, pare che per quanto riguarda il processore di Qualcomm di prossima generazione l’asticella delle prestazioni si alzerà ancora in modo importante.

Cosa sappiamo sul processore di Samsung Galaxy S24

Stando a quanto è stato rivelato nei giorni scorsi dal leaker RGcloudS su Twitter, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (o qualunque sarà il suo nome ufficiale) farà registrare “un grande salto” in termini di prestazioni rispetto al suo predecessore.

Tale CPU rappresenterà un’esclusiva della serie Samsung Galaxy S24 ma sarà utilizzata in diversi modelli di punta che saranno lanciati nel corso del 2024, anno per il quale a questo punto è lecito attendersi in generale (quantomeno per la fascia alta) un notevole miglioramento delle prestazioni.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 dovrebbe poter contare su un’architettura 1 + 4 + 3: 1 core singolo Cortex-X4 a 3.7 GHz (+15% rispetto alla precedente generazione) dovrebbe essere dedicato alle prestazioni elevate, accompagnato da 4 core sempre dedicati alle prestazioni ma con frequenza più bassa e da ulteriori 3 core dedicati all’efficienza.

Per la serie Samsung Galaxy S23 il colosso coreano ha apportato delle modifiche a Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, aumentandone la potenza e la stessa cosa dovrebbe avvenire il prossimo anno per Samsung Galaxy S24.

In sostanza, nel 2024 Samsung potrebbe portare sul mercato ancora una volta alcuni tra i modelli più potenti del panorama Android.

