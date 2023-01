Sebbene Samsung debba ancora presentare ufficialmente la serie Samsung Galaxy S23 (il relativo evento è in programma per mercoledì 1 febbraio), in Rete iniziano a diffondersi le prime indiscrezioni sulla generazione successiva: stiamo ovviamente parlando di Samsung Galaxy S24.

Per quanto riguarda la serie Samsung Galaxy S23, il colosso coreano pare abbia deciso di puntare su una versione personalizzata di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, attuale CPU top di gamma di Qualcomm e sembra che per la generazione che lancerà nel 2024 seguirà la medesima strada.

Prime anticipazioni sulla CPU della serie Samsung Galaxy S24

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso, il team di Samsung Mobile eXperience (MX) è al lavoro su un processore che dovrebbe essere usato nei modelli top di gamma del colosso coreano del futuro.

Samsung non è riuscita a terminare i lavori di tale CPU in tempo per la serie Samsung Galaxy S23 e, secondo Yogesh Brar, neanche la prossima generazione potrà contare su tale processore: il popolare leaker, infatti, su Twitter ha reso noto che la “Snapdragon Mobile Platform for Galaxy” non sarà una cosa limitata a quest’anno ma verrà usata anche nel 2024 (probabilmente con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3).

La serie Samsung Galaxy S23 dovrebbe usare il processore SM8550-AC, una variante esclusiva per il colosso coreano della versione normale di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (che ha come numero modello la sigla SM8550-AB) e che si caratterizza per una CPU e una GPU con frequenza massima più elevata.

Al momento non è chiaro se si tratti di un’esclusiva concessa a Samsung senza limiti di tempo o se, al contrario, altri produttori avranno la possibilità di usare il chip overclockato entro la fine dell’anno.

A dire di Yogesh Brar, il programma “Snapdragon Mobile Platform for Galaxy” funzionerà fino a quando il chipset interno di Samsung MX non sarà pronto mentre dopo quel momento il programma di esclusiva potrebbe passare a un altro produttore.