Xiaomi aggiorna due suoi smartphone Android in queste ore: da un lato abbiamo un update con nuove patch di sicurezza per Xiaomi 13 Pro, che si mette in pari con il fratello minore, dall’altro il debutto della MIUI 14 su Xiaomi Mi 11 Lite in versione globale. Andiamo a scoprire tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamento Xiaomi 13 Pro

Partiamo dall’ultimo arrivato, Xiaomi 13 Pro, che sta ricevendo un aggiornamento della MIUI 14 con le patch di sicurezza di gennaio 2023. Lo smartphone va così a pareggiare Xiaomi 13, che già disponeva delle correzioni di sicurezza di inizio anno.

Il firmware in distribuzione anche in Italia porta la MIUI 14.0.15.0.TMBEUXM, non particolarmente ricca di novità: oltre alle suddette patch, abbiamo solo ottimizzazioni generiche per le prestazioni di sistema e miglioramenti nella stabilità. Lo smartphone ha debuttato con Android 13 e la MIUI 14, quindi non ci aspettavamo chissà quali cambiamenti.

Novità aggiornamento MIUI 14 per Xiaomi Mi 11 Lite

La MIUI 14 si allarga e inizia a raggiungere un altro smartphone della casa cinese: stiamo parlando di Xiaomi Mi 11 Lite, che sta ricevendo in questi giorni l’aggiornamento in versione globale. Si tratta della versione V14.0.2.0.TKQMIXM, basata su Android 13.

Le novità sono ovviamente parecchie e comprendono un sistema più snello e reattivo (grazie a una maggiore efficienza e a un minore utilizzo delle memorie), nuove possibilità di personalizzazione, icone e cartelle riviste, ricerca più avanzata all’interno delle impostazioni e non solo. L’aggiornamento è per ora disponibile solo per i Mi Pilot e, se non ci saranno problemi, sarà successivamente distribuito su tutti gli smartphone.

Come aggiornare Xiaomi 13 Pro e Xiaomi Mi 11 Lite

Per cercare nuovi aggiornamenti su Xiaomi 13 Pro e Xiaomi Mi 11 Lite potete recarvi all’interno delle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“. In caso di esito negativo, potete riprovare tra qualche ora o giorno.

