Il servizio Wi-Fi Calling lanciato dall’operatore WINDTRE sul finire dello scorso anno sta prendendo piede nei primi mesi del 2023, con la lista degli smartphone compatibili che sta crescendo a vista d’occhio e che nell’ultimo aggiornamento è giunta a comprendere anche un modello arrivato sul mercato da pochi giorni come HONOR Magic5 Lite.

WINDTRE Wi-Fi Calling: ecco i nuovi modelli compatibili

Wi-Fi Calling è la denominazione commerciale che l’operatore WINDTRE ha adottato per la funzionalità VoWiFi portata sul mercato a fine 2022 (anche sul semi-virtuale Very Mobile). L’acronimo, come si può facilmente intuire, sta per Voice Over Wi-Fi e descrive una tecnologia che consente di effettuare e ricevere chiamate tramite la rete Wi-Fi di WINDTRE con la propria SIM, esattamente come si stesse utilizzando la linea mobile. Il tutto senza alcun costo aggiuntivo da sostenere. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato al lancio.

Settimana dopo settimana, sempre più smartphone stanno entrando nella lista di quelli compatibili con il servizio: dal manipolo di modelli aggiunti ad inizio gennaio alla serie Samsung Galaxy S23, passando per i modelli più recenti di Xiaomi e Redmi. Dopo quest’ultimo, il mese di marzo è già al secondo aggiornamento: nella fattispecie, ci sono due nuovi smartphone Samsung e Vivo e uno smartphone HONOR — per il brand cinese, è una prima volta assoluta — che consentono di utilizzare il Wi-Fi Calling di WINDTRE. I modelli precisi sono: Samsung Galaxy A12, Vivo Y72 5G e HONOR Magic5 Lite. Quest’ultimo è il più nuovo del lotto ed è stato da poco protagonista di una nostra recensione.

WINDTRE Wi-Fi Calling: lista completa aggiornata a marzo 2023

L’aggiornamento in discorso trova posto direttamente sul sito ufficiale di WINDTRE, con particolare riferimento alla pagina dedicata al Wi-Fi Calling, dove è possibile leggere anche altre informazioni essenziali, tra cui: la natura gratuita del servizio, il meccanismo di funzionamento — senza entrare nel tecnico, deve essere semplicemente presente una rete Wi-Fi WINDTRE alla quale potersi appoggiare: da parte dei possessori degli smartphone certificati non occorrono configurazioni manuali — e, per finire, la lista completa degli smartphone compatibili.

Quest’ultima è attualmente composta dai seguenti modelli: Honor Magic5 Lite 5G, Samsung Galaxy A12, Samsung Galaxy A13, Samsung Galaxy A13 4G NE, Samsung Galaxy A13 5G, Samsung Galaxy A22, Samsung Galaxy A32, Samsung Galaxy A33 5G, Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy A52s 5G, Samsung Galaxy A53 5G, Samsung Galaxy M22, Samsung Galaxy M23 5G, Samsung Galaxy M31s, Samsung Galaxy M32, Samsung Galaxy M53 5G, Samsung Galaxy Note 10 Lite, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 5G, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 5G, Samsung Galaxy S20 FE 5G, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20+ 5G, Samsung Galaxy S21 5G, Samsung Galaxy S21 5G FE, Samsung Galaxy S21 5G FE NV, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Samsung Galaxy S21+ 5G, Samsung Galaxy S22 5G, Samsung Galaxy S22+ 5G, Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, Samsung Galaxy S23 5G, Samsung Galaxy S23+ 5G, Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, Samsung Galaxy Xcover Pro, Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Samsung Galaxy Z Flip4 5G, Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Samsung Galaxy Z Fold4 5G, Vivo V23 5G, Vivo Y21, Vivo Y33s, Vivo Y55 5G, Vivo Y72 5G, Vivo Y76 5G, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 12 5G, Xiaomi 12 Lite 5G, Xiaomi 12 Pro 5G, Xiaomi 13 5G, Xiaomi 13 Lite 5G, Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro+ 5G.

