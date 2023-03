WINDTRE ha aggiornato nella giornata di ieri la lista dei dispositivi compatibili con il proprio servizio Wi-Fi Calling, ad unirsi agli smartphone che già figurano nella lista sono gli ultimi telefoni del colosso cinese Xiaomi, l’operatore ha infatti aggiunto Xiaomi 13, Xiaomi 13 Lite, Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G , Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro+ 5G.

WINDTRE aggiorna la lista degli smartphone compatibili Wi-Fi Calling aggiungendo gli ultimi dispositivi Xiaomi

Il Wi-Fi Calling è un servizio grazie al quale è possibile trasferire il traffico telefonico di una chiamata vocale dalla rete cellulare ad una rete wireless (domestica o pubblica che sia), andando di fatto a sopperire ad un’eventuale scarsa copertura della rete cellulare, permettendo all’utente di continuare la telefonata utilizzando il protocollo VoIP.

Per poter usufruire del servizio è necessario essere in possesso di uno smartphone che figuri nelle liste di compatibilità del proprio operatore, aggiornato all’ultima versione software disponibile.

Come accennato in apertura, WINDTRE ha aggiunto alcuni degli ultimi smartphone Xiaomi alla lista dei dispositivi compatibili, che ora è composta dai seguenti telefoni:

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A13 4G NE

Samsung Galaxy A13 5G

Samsung Galaxy A22

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy M22

Samsung Galaxy M23 5G

Samsung Galaxy M31s

Samsung Galaxy M32

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 5G

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21 5G FE

Samsung Galaxy S21 5G FE NV

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy S22 5G

Samsung Galaxy S22+ 5G

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Samsung Galaxy S23 5G

Samsung Galaxy S23+ 5G

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

Samsung Galaxy Xcover Pro

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Samsung Galaxy Z Flip4 5G

Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Samsung Galaxy Z Fold4 5G

Vivo V23 5G

Vivo Y21

Vivo Y33s

Vivo Y55 5G

Vivo Y76 5G

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi Redmi Note 12

Xiaomi Redmi Note 12 5G

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G

È interessante notare come gli smartphone della serie Redmi Note 12 non siano ancora stati ufficialmente lanciati per il mercato globale ma, quando lo saranno, potranno vantare l’immediata compatibilità con il servizio Wi-Fi Calling di WINDTRE.

