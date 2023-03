Xiaomi 13 Lite è il modello “base” della nuova gamma del produttore cinese, ed è stato presentato pochi giorni fa durante il Mobile World Congress di Barcellona in compagnia dei fratelli maggiori Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro (ora disponibili in versione internazionale). Nonostante sia fresco fresco di debutto, il nuovo smartphone Android è già acquistabile in offerta con sconti che arrivano a 60 euro.

Appena uscito e già in offerta: che sconto per Xiaomi 13 Lite

Mentre Xiaomi 13 e 13 Pro non sono vere e proprie novità, dato che sono stati lanciati in Cina lo scorso dicembre, Xiaomi 13 Lite costituisce un modello “inedito”. In realtà solo il nome lo è, dato che lo smartphone è sostanzialmente un rebrand del dispositivo lanciato in patria qualche mese fa col nome Xiaomi CIVI 2, con qualche piccola modifica.

Dando un’occhiata alle specifiche tecniche (e al prezzo) ci si accorge subito di come Xiaomi 13 Lite sia un prodotto meno “lite” di quanto si possa pensare: a bordo spiccano il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 a 4 nm (al debutto assoluto in Europa), affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4X e da 128 GB di memoria interna UFS 2.2, e il display AMOLED da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+ con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, supporto HDR10+ e Dolby Vision e lettore di impronte digitali integrato.

A livello fotografico Xiaomi 13 Lite mette a disposizione cinque fotocamere in tutto: sul retro abbiamo una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP, mentre nello schermo, tramite un ampio foro ovale, prendono posto la fotocamera ultra-grandangolare da 32 MP e la fotocamera per la profondità di campo da 8 MP. La connettività include 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, infrarossi e porta USB Type-C. Chiude il quadro la batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W, con cavo. Lo smartphone è stato lanciato con la MIUI 14 basata su Android 12, ma confidiamo che possa presto avvenire il passaggio ad Android 13.

Xiaomi 13 Lite ha debuttato a fine febbraio 2023 al prezzo consigliato di 499,90 euro nella sola configurazione da 8-128 GB. Potete acquistarlo in offerta su eBay a 439,99 euro nella colorazione blu, oppure a 449 euro nella colorazione nera, con uno sconto di rispettivamente 60 o 50 euro. Niente male come ribasso dopo pochi giorni, no? Se siete interessati potete cliccare sui link qui in basso, ma non tentennate troppo: i pezzi disponibili sono pochi. In fondo o nel video qui sopra potete dare un’occhiata alla nostra recensione per eventuali indecisioni.

Acquista Xiaomi 13 Lite in offerta (blu)

Acquista Xiaomi 13 Lite in offerta (nero)

Leggi anche: Recensione Xiaomi 13 Lite