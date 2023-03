ThinkPhone by Motorola è disponibile all’acquisto in Italia. Lo smartphone Android pensato soprattutto per le aziende è stato annunciato ufficialmente durante il CES di Las Vegas e costituisce una combinazione unica dell’innovazione nel settore mobile e della lunga tradizione di Lenovo per le soluzioni di sicurezza aziendali.

ThinkPhone by Motorola arriva anche in Italia

“Il ThinkPhone by Motorola è il nostro primo smartphone pensato esclusivamente per il segmento business ed è frutto della sinergia con Lenovo“, ha dichiarato Carlo Barlocco, Executive Director, General Manager Italy e Head of EMEA B2B di Motorola. “Rappresenta il primo, importante, passo nel percorso di crescita di Motorola nel mercato B2B in Europa e in Italia. Un cammino che affrontiamo con entusiasmo e fiducia, essendoci dotati di una struttura adeguata e potendo contare sul supporto di una realtà del calibro di Lenovo, che ha nel B2B la sua forza e il cui ecosistema di prodotti pensati per la produttività aziendale si integra alla perfezione con il nuovo ThinkPhone“.

ThinkPhone è uno smartphone Android con specifiche tecniche di fascia alta: a spiccare è il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, adatto per i compiti più complessi e affiancato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. A bordo uno schermo pOLED da 6,6 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 144 Hz, con vetro Gorilla Glass Victus a proteggere il pannello. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata TurboPower da 68 W, oltre alla ricarica wireless da 15 W.

Lenovo ha dotato il dispositivo di quattro fotocamere: sul retro troviamo una tripla fotocamera con sensore principale Ultra Pixel da 50 MP con OIS, sensore ultra-grandangolare e Macro Vision da 13 MP e sensore da 2 MP per la profondità di campo, mentre frontalmente prende posto una fotocamera da 32 MP integrata nello schermo attraverso un piccolo foro centrale. Ecco la scheda tecnica completa di ThinkPhone by Motorola:

display pOLED 20:9 da 6,6 pollici a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1800 pixel, 402 ppi) con HDR10+, refresh rate fino a 144 Hz, luminosità massima di 1200 nit e vetro Corning Gorilla Glass Victus

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Ultra Pixel da 50 MP (apertura f/1.8, OIS, PDAF), ultra-grandangolare da 13 MP (120° di FoV, Macro Vision, f/2.2) e sensore per la profondità da 2 MP

fotocamera anteriore Quad Pixel da 32 MP con AF (f/2.45)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4, 5 e 6 GHz), Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C

altoparlanti stereo compatibili con Dolby Atmos

certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria da 5000 mAh con supporto a ricarica TurboPower da 68 W e Wireless da 15 W

Android 13 con interfaccia My UX

dimensioni: 158,76 x 74,38 x 8,26 mm, peso 189 g

Con il nuovo smartphone, i clienti avranno a disposizione una suite completa di funzionalità di sicurezza e assistenza supportata da ThinkShield, la piattaforma di security che offre funzionalità hardware e software e processi specifici per garantire la massima sicurezza. A bordo anche Moto Secure, app che funge da hub per gli elementi relativi alla sicurezza e alla privacy, e Moto KeySafe, processore separato che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza per proteggere i dati più sensibili. ThinkPhone è un prodotto pensato soprattutto per la produttività, e proprio per questo Motorola ha collaborato con partner come Microsoft per offrire le migliori esperienze ai clienti business: sono preinstallate app come Microsoft 365, Outlook e Teams, in modo da favorire il lavoro in mobilità.

Lenovo ThinkPhone by Motorola è disponibile all’acquisto in Italia nella colorazione Carbon Black e nella sola configurazione 8-256 GB al prezzo consigliato di 999,90 euro. Potete già acquistarlo sul sito ufficiale Lenovo o Motorola.

