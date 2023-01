Tra le novità del CES 2023 c’è spazio anche per un importante nuovo arrivo nel mercato smartphone: il Lenovo ThinkPhone by Motorola. Il nuovo smartphone si rivolge alle aziende con l’obiettivo di garantire un’esperienza mobile caratterizzata da alta qualità e affidabilità, elementi che caratterizzano tutta la gamma Think di casa Lenovo, a partire dai notebook ThinkPad, vero e proprio riferimento del settore, in particolare per l’utenza business.

Il nuovo Lenovo ThinkPhone è uno smartphone Android 13 completo, con specifiche da fascia alta e una serie di funzionalità software di sicuro interesse, in parte ereditate da Motorola e in parte legate all’integrazione con i dispositivi Think. Da notare che lo smartphone non è l’unica novità del panorama Android che Lenovo presenta al CES 2023. In occasione della fiera dedicata all’elettronica di consumo, infatti, l’azienda ha presentato anche il nuovo Lenovo Tab Extreme, un tablet top di gamma con specifiche davvero interessanti.

Ecco i dettagli completi delle novità per il mondo Android presentate da Lenovo in occasione del CES 2023:

Lenovo ThinkPhone by Motorola: lo smartphone perfetto per l’utenza business grazie all’integrazione con i dispositivi Think

Dal punto di vista tecnico, il nuovo Lenovo ThinkPhone by Motorola può contare su di una scheda tecnica completa in cui spicca la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 con supporto al 5G e alle reti Wi-Fi 6E. Lo smartphone può contare su di un display OLED da 6,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 144 Hz. Il display è protetto dal vetro Gorilla Glass Victus.

È presente la certificazione MIL STD 810 oltre che la certificazione IP68. Lo smartphone arriverà sul mercato con varie combinazioni di RAM (8/12 GB) e storage (128/256 GB). Da segnalare anche la presenza di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 68 W oltre che della ricarica wireless da 65 W. Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel con OIS, sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel e sensore da 2 Megapixel per la profondità di campo.

Lato software, invece, troviamo Android 13. Da segnalare che il progetto prevede una serie di personalizzazioni software esclusive. Il Lenovo ThinkPhone by Motorola, infatti, è dotato di quella che l’azienda chiama connettività Think 2 Think alimentata da Ready For. Si tratta, di fatto, di una serie di funzioni di produttività che consentiranno agli utenti aziendali di poter sfruttare un’integrazione completa tra il proprio ThinkPhone ed il ThinkPad. Tra le funzioni proposte troviamo:

Instant Connect che consente al PC e allo smartphone di rilevare la vicinanza reciproca e di connettersi tramite W-Fi

che consente al PC e allo smartphone di rilevare la vicinanza reciproca e di connettersi tramite W-Fi Unified Clipboard per il trasferimento immediato tra dispositivi di testo copiato, foto recenti, documenti e altro con la possibilità di incollare il contenuto desiderato in qualsiasi app del dispositivo di destinazione

per il trasferimento immediato tra dispositivi di testo copiato, foto recenti, documenti e altro con la possibilità di incollare il contenuto desiderato in qualsiasi app del dispositivo di destinazione Unified Notifications per la visualizzazione delle notifiche del telefono all’interno del Centro Operativo di Windows. Basta un click sulla notifica per avviare la corrispondente app dello smartphone sullo schermo del PC

per la visualizzazione delle notifiche del telefono all’interno del Centro Operativo di Windows. Basta un click sulla notifica per avviare la corrispondente app dello smartphone sullo schermo del PC File Drop per sfruttare il drag and drop di file tra ThinkPhone e PC

per sfruttare il drag and drop di file tra ThinkPhone e PC App Streaming per aprire qualsiasi app Android direttamente su PC

per aprire qualsiasi app Android direttamente su PC Advanced Webcam che consente di trasformare il ThinkPhone in una webcam del PC

che consente di trasformare il ThinkPhone in una webcam del PC Instant Hotspot per sfruttare, con un solo click, la connessione dati del ThinkPhone pe connettere alla rete il PC

Da notare che lo smartphone può contare sull’app Moto Secure, un vero e proprio hub per gestire tutti gli elementi legati alla sicurezza ed alla privacy. Le funzionalità dell’app possono essere configurate da remoto dagli amministratori IT per garantire una gestione completa del dispositivo aziendale. Il nuovo ThinkPhone presenta, inoltre, Moto KeySafe. Si tratta di un processore separato che gira su Android e introduce un livello aggiuntivo di sicurezza per proteggere i dati degli utenti.

Sergio Buniac, Presidente di Motorola e Senior Vice President di Lenovo, dichiara: “Sono entusiasta di lanciare il Lenovo ThinkPhone, un dispositivo che incarna davvero la qualità e il design mirato del ThinkPad, offrendo al contempo strumenti di produttività unici e funzionalità di sicurezza e gestione dei dispositivi leader del settore. Con le sue specifiche di alto livello e la perfetta integrazione con il ThinkPad, il ThinkPhone ottimizzerà l’esperienza dei clienti aziendali per gli anni a venire”.

Il nuovo Lenovo ThinkPhone arriverà anche in Italia. L’azienda ha confermato il lancio sul nostro mercato “nelle prossime settimane” senza però fornire, almeno per il momento, una data precisa di lancio o informazioni dettagliate in merito al prezzo.

Lenovo Tab Extreme: un tablet Android da 14,5 pollici con specifiche al top

Il CES 2023 è l’occasione giusta per Lenovo per presentare il nuovo Lenovo Tab Extreme. Si tratta di un tablet con Android 13 personalizzato dall’ultima evoluzione dell’interfaccia utente di casa Lenovo. Il dispositivo rappresenta il nuovo punto di riferimento della gamma di tablet Android di casa Lenovo, presentando specifiche complete e dimensioni decisamente abbondanti.

Il nuovo Lenovo Tab Extreme può contare, infatti, su di un ampio display da 14,5 pollici con pannello OLED 3K con gamma di colori DCI-P3 e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Il tablet è un riferimento anche per l’intrattenimento e la fruizione di contenuti multimediali, grazie ad un contratto elevato (1M:1), un’elevata luminosità del pannello, l’integrazione di Dolby Atmos e un sistema audio composto da otto altoparlanti firmati JBL e quattro canali ad alte prestazioni suddivisi tra woofer e tweeter.

A gestire il funzionamento del nuovo Lenovo Tab Extreme troviamo il SoC MediaTek Dimensity 9000 che viene supportato da 12 GB di memoria RAM, 256 GB di storage e da una maxi-batteria da 12.300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 68 W. Non mancano le fotocamere con una camera ultra-grandangolare anteriore da 13 Megapixel ed una posteriore da 13 Megapixel supportata da un sensore ausiliario da 5 Megapixel. C’è il supporto Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e USB-C 3.2 Gen 1.

Il tablet misura 327.8 x 210.8 x 5.85 mm con un peso di 740 grammi. Lenovo affiancherà al tablet anche la Lenovo Precision Pen 3 oltre ad una tastiera a doppia cerniera che consente di regolare l’inclinazione del tablet e migliorare la produttività garantendo un utilizzo da vero laptop. La tastiera integrata nella cover è anche retroilluminata.

Il Lenovo Tab Extreme sarà disponibile in Italia a partire da febbraio 2023 con un prezzo di 1.499 euro. Al momento, inoltre, non è chiaro se nel prezzo saranno inclusi o meno gli accessori (penna e tastiera cover) o quale sarà il costo per l’acquisto separato di tali accessori. Ne sapremo di più, senza dubbi, nel corso delle prossime settimane.

Leggi anche: Lenovo al CES 2023 con tante novità al debutto, si rinnova anche la gamma Legion