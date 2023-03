La serie Samsung Galaxy S23 è stata presentata ufficialmente solo un mese fa, ma è già stata protagonista di diverse iniziative promozionali, firmate direttamente dal produttore o dai rivenditori. Mentre i prezzi continuano a scendere raggiungendo cifre decisamente più interessanti di quelle del listino consigliato, su Amazon spunta un interessante sconto per l’acquisto contestuale delle cuffie Samsung Galaxy Buds2 Pro: vediamo come funziona.

La serie Samsung Galaxy S23 sconta le Galaxy Buds2 Pro su Amazon

La serie Samsung Galaxy S23, come probabilmente saprete, è composta da tre smartphone Android: si parte dal più piccolo e meno costoso Galaxy S23, proposto nelle versioni da 128 (l’unica con UFS 3.1 al posto delle 4.0) o 256 GB, si passa al più grande Galaxy S23+, in vendita nelle versioni da 256 o 512 GB e si arriva al vero e proprio flagship Galaxy S23 Ultra, disponibile nelle varianti da 256, 512 GB o addirittura 1 TB.

Galaxy S23 e Galaxy S23+ condividono praticamente l’intera scheda tecnica, a eccezione delle dimensioni dello schermo, della batteria e di qualche piccolo dettaglio (come la connettività UWB): a bordo abbiamo display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 o 6,6 pollici con risoluzione Full-HD+, refresh rate fino a 120 Hz e vetro Gorilla Glass Victus 2, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy affiancato da 8 GB di RAM, tripla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, e fotocamera anteriore da 12 MP. Entrambi i modelli offrono 5G, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta USB Type-C, lettore d’impronte integrato nel display e certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria è da 3900 o 4700 mAh con supporto a ricarica rapida da 25 o da 45 W (con cavo), Fast Wireless Charging 2.0 e Wireless PowerShare.

Galaxy S23 Ultra alza un po’ l’asticella con il display da 6,8 pollici con risoluzione QHD+, refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz, 8 o 12 GB di RAM, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 10x, e batteria da 5000 mAh con supporto alle tecnologie di ricarica rapida del “Plus”.

Acquistando uno dei tre modelli venduti e spediti da Amazon potete ottenere uno sconto di 100 euro per le cuffie Samsung Galaxy Buds2 Pro, ma solo se acquistate contestualmente. La promozione è valida fino al 2 aprile 2023, dunque avete tempo sia per pensarci su sia per attendere eventualmente prezzi più bassi per gli smartphone. Attualmente i prezzi a disposizione sul sito sono i seguenti, tutti con caricabatterie incluso:

Nel momento in cui scriviamo, le cuffie Samsung Galaxy Buds2 Pro sono disponibili su Amazon al prezzo di partenza di 161 euro, con uno sconto di quasi 70 euro rispetto al listino consigliato: approfittando della promozione potreste portarvele a casa a 61 euro. Se non le conoscete, sappiate che si tratta delle cuffie true wireless di punta del produttore: offrono cancellazione attiva del rumore (ANC), altoparlante personalizzato coassiale a 2 vie (tweeter + woofer), tre microfoni (due esterni e uno interno) con SNR per la cancellazione del rumore e per il riconoscimento vocale, connettività Bluetooth 5.3 con Switch automatico, codec Samsung seamless (SSC HiFi) e batterie da 61 mAh (515 mAh per la custodia) sufficienti per un’autonomia fino a 8 ore con ANC disattivato (fino a 29 ore con le ricariche della custodia).

Per eventuali indecisioni potete fare riferimento alle nostre recensioni.

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy S23 | Recensione Samsung Galaxy S23 Ultra | Recensione Samsung Galaxy Buds2 Pro