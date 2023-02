La serie Samsung Galaxy S23 è stata presentata a inizio mese con l’evento Unpacked, ma in queste ore potete acquistarla a prezzi decisamente più interessanti di quelli di listino. Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra sono stati lanciati in Italia a cifre più alte dei predecessori, ma con le offerte che stiamo per vedere diventano veri e propri ossi duri per tutti sulla fascia alta e premium del mercato.

Che prezzi per l’intera serie Samsung Galaxy S23

L’evento Unpacked del 1° febbraio ci ha mostrato ufficialmente la serie Galaxy S23, che è andata a rinnovare la fascia alta e premium di Samsung con tre modelli di smartphone Android: il più grande cambiamento per la gamma è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, un chipset che come abbiamo visto va a migliorare le prestazioni e l’efficienza energetica dei dispositivi.

Galaxy S23 è il modello giusto per chi vuole un prodotto dalle dimensioni contenute: offre un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 120 Hz, lettore d’impronte digitali integrato e foro centrale per la fotocamera anteriore. Come detto, questa volta niente Exynos: a bordo c’è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, affiancato da 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1/4.0 (4.0 solo dal modello da 256 GB in su). Sul retro prende posto una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, mentre frontalmente c’è una fotocamera singola da 12 MP. Lato connettività sono disponibili 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 3900 mAh e supporta ricarica rapida da 25 W (con cavo), Fast Wireless Charging 2.0 e Wireless PowerShare (ricarica inversa).

Galaxy S23+ è la versione più grande: stesso SoC, memorie che partono da 8-256 GB UFS 4.0, stesse fotocamere del “fratellino” e stessa connettività, con l’aggiunta della UWB. Lo schermo sale a 6,6 pollici e la batteria aumenta a 4700 mAh, con supporto a ricarica rapida da 45 W (con cavo), Fast Wireless Charging 2.0 e Wireless PowerShare.

Il “vero” flagship è Galaxy S23 Ultra, che si differenzia dagli smartphone qui sopra per alcuni aspetti chiave: il cuore è sempre lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna UFS 4.0, lo schermo sale a 6,8 pollici a risoluzione QHD+, con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz (per una maggiore efficienza energetica). Cambia anche il comparto fotografico posteriore (per i selfie c’è la stessa fotocamera da 12 MP integrata tramite foro nello schermo): a bordo una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 200 MP, ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 10x. Nessun cambiamento per la connettività e la certificazione IP68, mentre aumentano ulteriormente i mAh della batteria (arrivando a 5000), con le stesse tecnologie di ricarica del modello “Plus”.

Tutti e tre dispongono della One UI 5.1 basata su Android 13: secondo le promesse di Samsung, dovrebbero arrivare fino all’ipotetico Android 17 e ricevere almeno cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra sono stati lanciati a prezzi di partenza di rispettivamente 979 euro (128 GB UFS 3.1), 1229 euro (256 GB) e 1479 euro (8-256 GB), ma ora potete acquistarli in offerta su eBay con sconti molto consistenti. Galaxy S23 è disponibile in versione 128 GB (UFS 3.1) a 769,90 euro e in versione 256 GB (UFS 4.0) a 799,90 euro (vi consigliamo quest’ultima, vista la piccola differenza), Galaxy S23 a 999,90 euro in versione 256 GB e 1089,90 euro in versione 512 GB, Galaxy S23 Ultra a 1099,90 euro in versione 8-256 GB. Si tratta di sconti che si spingono fino a quasi 400 euro a distanza di poche settimane dal debutto.

Se siete interessati, vi lasciamo ai link per procedere all’acquisto divisi per colorazione e modello. Il venditore ha superato gli 80.000 feedback e offre pagamento PayPal (con eventuale rateizzazione in tre mesi) e le garanzie del servizio eBay Premium.

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy S23 | Recensione Samsung Galaxy S23 Ultra