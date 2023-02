Essere un utente Pixel offre tutta una serie di vantaggi rispetto al possedere uno smartphone di qualsiasi altro brand, giusto ieri abbiamo visto come anche Google abbia enfatizzato l’esperienza offerta dai propri telefoni.

Anche per quel che concerne le funzionalità ci sono parecchie esclusive utilizzando un dispositivi made by Google che, a volte, rimangono esclusive di alcuni modelli solo per un po’ di tempo, come accaduto di recente con Magic Eraser. Oggi, un’altra funzionalità inizialmente esclusiva dell’ultima famiglia di smartphone Google, i Pixel 7, viene resa disponibile anche per la precedente generazione.

Google rilascia la funzionalità Direct My Call anche su Pixel 6 e Pixel 6 Pro

Come detto in apertura, non sempre quelle che inizialmente sono funzionalità esclusive di un dispositivo rimangono tali, Google ha già dimostrato di voler concedere ai propri utenti quanto di meglio disponibile, anche a livello di funzionalità.

Nelle ultime ore, sembra che alcuni utenti possessori di uno smartphone della serie Pixel 6 stiano ricevendo una funzione inizialmente esclusiva della famiglia Pixel 7; si tratta di Direct My Call, che consente agli utenti di destreggiarsi con maggior facilità tra i centralini aziendali, la funzione infatti permette di visualizzare una lista dei menù a disposizione ancor prima che questi vengano pronunciati dalla voce del call center.

Al momento non è chiara la disponibilità di tale implementazione, non tutti i dispositivi sopra citati infatti la stanno ricevendo, segno di come la distribuzione potrebbe essere graduale; ad ogni modo, nel momento in cui dovesse essere resa disponibile anche per voi, verrete avvisati da un apposito pop up della novità, che risulta già attiva per impostazione predefinita.

