Molti fra voi lettori sono sicuramente fieri possessori di uno smartphone made by Google, recente o meno che sia, uno smartphone Pixel offre all’utente caratteristiche che solitamente non si trovano sui dispositivi degli altri produttori; partendo da un’esperienza Android stock, passando per gli aggiornamenti fulminei (anche se altri stanno prendendo esempio da Big G), fino ad arrivare alla possibilità di provare per primi, se non addirittura in anteprima, le ultime funzionalità del robottino.

Alcuni potrebbero obbiettare che non è necessario affidarsi ad un Pixel per godere di tutto ciò, la stragrande maggioranza dei dispositivi in commercio infatti, grazie al magico mondo del modding, può trasformarsi in una sorta di Pixel, con la stessa interfaccia e spesso alcune chicche aggiuntive; il supporto però, in questo caso strettamente legato al lavoro di sviluppatori indipendenti, non può minimamente essere paragonato a quello offerto direttamente da Google.

Il Valore Pixel

L’intento di Google negli ultimi tempi è abbastanza chiaro, aumentare quanto più possibile le proprie quote di mercato per arrivare un giorno a diventare la Apple del mondo Android; le premesse ci sono tutte, ma il grande pubblico, quello composto dai classici utenti comuni, spesso e volentieri non è neanche a conoscenza del fatto che Big G produca degli smartphone.

Nel tentativo di ovviare a ciò, mamma Google ha deciso di lanciare due nuove campagne pubblicitarie sul proprio store, con l’intento di dare maggior risalto a quella che è l’esperienza offerta dai propri prodotti.

La prima campagna prende il nome di Valore Pixel, la pagina dedicata pone l’accento sui rilasci delle nuove funzionalità che, grazie alla cadenza trimestrale, consentono all’utente di tenere il proprio smartphone Pixel più a lungo rispetto ai prodotti della concorrenza.

A differenza di altri smartphone, Pixel è costruito per durare perché è progettato per essere aggiornato. Nuove funzionalità vengono inviate al tuo telefono ogni pochi mesi (per la fotocamera, la batteria e altro) senza occupare molto spazio e prima che altri dispositivi Android le ricevano.

Gli smartphone di Google sono sempre i primi a poter testare le ultime novità introdotte dal sistema operativo che tutti amiamo e, in alcune occasioni, possono beneficiare anche di funzionalità esclusive che poi, a volte, vengono condivise anche con altri (abbiamo appena visto quanto accaduto con Magic Eraser).

Nella stessa pagina precedentemente citata, l’azienda enfatizza anche alcune caratteristiche fisiche dei propri dispositivi, come la resistenza ad acqua e polvere, l’utilizzo di materiali riciclati e l’adozione del Gorilla Glass Victus a protezione del display. Le caratteristiche fisiche però, sono solo uno degli aspetti che Google vuole mettere in evidenza, poco sotto infatti troviamo tutte le funzionalità esclusive dedicate alle chiamate come Call Assist, Clear Calling e Direct My Call.

In coda poi, troviamo tutto ciò che è collegato alla fotocamera, al processore Google Tensor, alla sostenibilità e alla compatibilità con qualsiasi altro dispositivo.

Passa a Pixel, porta la tua roba

La seconda campagna promossa dall’azienda si chiama “Passa Pixel, porta la tua roba”, si prefigge lo scopo di mostrare i vantaggi dell’esperienza Pixel, anche per chi proviene da un dispositivo di un altro marchio e non ha mai utilizzato uno smartphone Google.

Big G parte mostrando i vantaggi strettamente collegati all’account Google che, offrendo uno spazio di archiviazione cloud gratuito da 15 GB, consente agli utenti di accedere ad una miriade di dati personali (contatti, foto, video, messaggi, applicazioni, musica, calendario, email, note) anche senza il proprio smartphone.

Anche il passaggio da uno smartphone “qualsiasi” ad un dispositivo Pixel è estremamente semplice, grazie infatti alla procedura guidata in fase di attivazione del telefono, gli utenti non avranno alcun problema a migrare tutti i propri dati e contenuti su di un nuovo smartphone Google, anche provenendo da un iPhone.

La società conclude la carrellata con tutti servizi che ci consentono, una volta passati ad uno smartphone Pixel, di rimanere in contatto con le persone a noi care, utilizzando sia applicazioni proprietarie che di terze parti.

Insomma, se siete utenti Android o iOS e non avete mai provato la vera Esperienza Pixel, forse è il caso di iniziare a farci un pensierino, è un qualcosa di cui difficilmente non sarete soddisfatti visti tutti i benefici sopra elencati e, se seguite con costanza le nostre pagine e il nostro canale Telegram delle offerte, pazientando un po’ potrete portarvi a casa un nuovo Pixel fiammante risparmiando al contempo qualche soldo.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Google Pixel 7, ha tutto ciò che serve, anche un prezzo onesto