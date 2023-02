A nemmeno una settimana di distanza dai test effettuati sul modello top di gamma della famiglia, che non ne è uscito proprio benissimo, il portale specializzato DxOMark ha effettuato i test sulle fotocamere anche per i modelli di base della gamma, Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23+.

I due smartphone, come prevedibile, fanno peggio del modello Ultra e, pur migliorando i punteggi ottenuti dai predecessori, finiscono col non convincere la piattaforma, che ne ha anche testato le potenzialità dal punto di vista della qualità audio. Scopriamo tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S23 ed S23+ così così ai primi test di DxOMark

Dopo il Samsung Galaxy S23 Ultra (trovate qui la nostra recensione), il cui comparto fotografico è uscito un po’ ammaccato dal test di DxOMark, per il portale specializzato è arrivato il momento di mettere sotto esame anche gli altri due smartphone che compongono la famiglia degli smartphone di punta targati Samsung per questo 2023.

Al pari del fratello maggiore, Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23+ possono contare su specifiche premium, a partire dal SoC Snapdragon 8 Gen 2 (in una particolare personalizzazione for Galaxy) di Qualcomm e proseguendo con memorie velocissime, display AMOLED di altissima fattura, comparto connettività ricchissimo e tante altre chicche, condite poi dalla completissima One UI 5.1 basata su Android 13.

I due modelli “base” della gamma, però, rispetto al modello Ultra perdono il supporto alla S Pen e, soprattutto, dispongono di un comparto fotografico meno prestante, che rinuncia al sensore principale da 200 megapixel per affidarsi ad un più classico sensore principale da 50 megapixel.

Sia Samsung Galaxy S23 che Galaxy S23+ offrono lo stesso comparto fotografico triplo, accompagnato da un flash LED, così composto:

Sensore principale da 1/1,56” con risoluzione a 50 MP , pixel da 1 μm , apertura f/1.8 , PDAF e OIS

con risoluzione a , pixel da , apertura , PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 1/2,55” con risoluzione a 12 MP , pixel da 1,4 μm , apertura f/2.2 , che garantisce un angolo di visione a 120°

con risoluzione a , pixel da , apertura , che garantisce un angolo di visione a Sensore tele da 1/3,94” con risoluzione a 10 MP, pixel da 1 μm, apertura f/2.4, PDAF e OIS, che consente uno zoom ottico 3x

Gli smartphone sono in grado di registrare video fino all’8K a 24 o 30 fps e, scendendo al 4K si spingono fino ai 60 fps.

Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23+ hanno l’audio stereo che fuoriesce dai due speaker (uno è quello posto sul bordo inferiore, l’altro è la capsula auricolare); c’è il supporto al Dolby Atmos e, come ormai consuetudine, manca il jack audio da 3,5 mm.

Sono proprio questi due aspetti quelli che, finora, DxOMark ha avuto modo di testare e, nel pieno rispetto delle previsioni, i due smartphone totalizzano lo stesso punteggio sul test del comparto fotografico ma totalizzano punteggi leggermente diversi sul comparto audio, dove il Galaxy S23+ trae vantaggio dalle dimensioni più generose.

I risultati del test di DxOMark sul comparto fotografico

Due smartphone che condividono, al netto delle dimensioni e, conseguentemente, del display, la medesima scheda tecnica, non potevano che totalizzare lo stesso punteggio al test sul comparto fotografico di DxOMark.

Sia Samsung Galaxy S23 che Galaxy S23+ totalizzano 133 punti, frutto della media pesata i 129 punti assegnati alle qualità fotografiche generali, 70 punti per le doti sull’effetto bokeh, 72 punti per la fedeltà dell’anteprima dello scatto rispetto allo scatto effettivamente catturato, 126 punti per le doti di zoom e 137 punti per le doti in cattura video.

Più nello specifico, analizzando la tipologia di scatti, i due smartphone hanno ricevuto un punteggio di 146 punti per quanto concerne scatti e video in esterna con condizioni di luminosità ambientale maggiori a 1000 lux, 139 punti per quanto concerne scatti e video in interna con condizioni di luminosità accettabili, 101 punti per quanto concerne scatti e video in condizioni di scarsa luminosità e 124 punti per quanto concerne gli scatti e video di gruppo e i ritratti.

Pro secondo DxOMARK

Secondo DxOMARK , i Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23+ hanno un’ampia gamma dinamica e una resa cromatica accurate nella maggior parte delle condizioni. Dal punto di vista del dettaglio, non perdono un colpo, specie a distanza ravvicinata e a media distanza, sia in condizioni indoor che outdoor. Lato video, il portale ha apprezzato le buone capacità della messa a fuoco.

Secondo , i e hanno un’ampia gamma dinamica e una resa cromatica accurate nella maggior parte delle condizioni. Dal punto di vista del dettaglio, non perdono un colpo, specie a distanza ravvicinata e a media distanza, sia in condizioni indoor che outdoor. Lato video, il portale ha apprezzato le buone capacità della messa a fuoco. Contro secondo DxOMARK

Risulta parecchio nutrito anche l’elenco dei contro, dove vengono evidenziati alcuni errori della messa a fuoco automatica al chiuso e in condizioni di scarsa illuminazione, problemi nella definizione di oggetti e soggetti in condizioni outdoor, presenza di rumore (spesso visibile) in tutte le condizioni e artefatti nel rendering dei volti in quasi tutte le condizioni. Lato video, i due sembrano mostrare il fianco in condizioni di scarsa illuminazione.

Samsung Galaxy S23 meglio del modello Plus, premiato dal contesto

Nel tirare un bilancio complessivo, Samsung Galaxy S23 ne esce meglio rispetto al fratello con la “+”, semplicemente perché i due rientrano in due differenti fasce di prezzo e, di conseguenza, vanno contestualizzati in due mondi a sé stanti.

Il Galaxy S23 rientra tra gli smartphone di fascia “Premium”, quella che comprende i dispositivi tra i 600 e gli 800 dollari di listino; il Galaxy S23+, invece, rientra tra gli smartphone di fascia “Ultra-Premium”, ovvero quelli che hanno un prezzo di listino superiore agli 800 dollari, andando a scontrarsi con i modelli di punta della concorrenza (anche interna, visto che Galaxy S23 Ultra appartiene a questa fascia).

Guardando alle classifiche, quindi, Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23+ si piazzano al ventiduesimo posto della classifica generale (dominata da HUAWEI Mate 50 Pro con 149 punti), fermandosi a 7 punti di distanza dal modello Ultra ma andando a migliorare i predecessori Galaxy S22 e Galaxy S22+, rispettivamente, di 13 e 8 punti.

Mentre il Galaxy S23 raggiunge il primo posto della classifica dei soli smartphone “Premium” (dove raggiunge l’iPhone 14 di Apple), il Galaxy S23+ si ferma al ventunesimo posto della classifica dei soli smartphone “Ultra-Premium”.

Qualora siate interessati a leggere le recensioni estese di DxOMARK sul comparto fotografico principale dei Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23+, vi rimandiamo alle pagine dedicate (modello base e modello Plus).

I risultati del test di DxOMark sulla qualità dell’audio

Passando al test sulla qualità dell’audio, sebbene i due smartphone condividano le specifiche, vanno a totalizzare punteggi un po’ diversi tra loro.

Samsung Galaxy S23 ottiene 133 punti, frutto della media pesata tra i 131 punti totalizzati in ambito “Riproduzione” e i 136 punti totalizzati in ambito “Registrazione”; con questo punteggio, lo smartphone si piazza al trentunesimo posto della classifica globale e al decimo posto nella classifica dei soli smartphone di fascia Premium (in testa ad entrambe c’è il Black Shark 5 Pro con 161 punti).

Samsung Galaxy S23+ ottiene 137 punti, frutto della media pesata tra i 138 punti totalizzati in ambito “Riproduzione” e i 137 punti totalizzati in ambito “Registrazione”; lui si piazza un po’ più avanti rispetto al fratellino nella classifica globale (ventiquattresimo posto) ma rimane fuori dalla top ten nella classifica dei soli smartphone di fascia Ultra-Premium (comandata dal ROG Phone 6 con 155 punti).

Secondo DxOMark, in riproduzione gli smartphone hanno un’ottima resa del timbro vocale, buoni bassi e buone prestazioni nel complesso, mostrando poca coerenza quando si alza o abbassa il volume e soffrendo leggermente di disturbi.

In registrazione, invece, mostrano buone doti nella cattura del timbro vocale, riesce ad avere una buona qualità nella cattura di audio a distanza (nonostante manchi un teleobiettivo periscopico per lo zoom spinto) e affronta bene la registrazione di contenuti video (selfie e paesaggi) in condizioni ventose; con il vento, invece, mostrano il fianco quando si registra attraverso le note vocali. Inoltre, pecca di brillantezza e cattura gli alti con tendenze a rendere il suono metallico.

Qualora siate interessati a leggere le recensioni estese di DxOMARK sulla qualità dell’audio dei Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23+, vi rimandiamo alle pagine dedicate (modello base e modello Plus).

In generale, quindi, l’intera gamma Galaxy S23 di Samsung non sembra uscire proprio benissimo dai (primi) test di DxOMark che, forse anche per questioni soggettive, predilige la resa fotografica di altri smartphone. Vi lasciamo, dunque, alla nostra recensione del modello base per scoprire cosa, invece, ne pensiamo noi.

