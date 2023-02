La piattaforma DxOMark ha sottoposto il comparto fotografico di Samsung Galaxy S23 Ultra alla sua rigorosa suite di test per misurare le sue prestazioni in termini di qualità di foto, video e zoom dal punto di vista dell’utente finale.

Prima di scoprire com’è andata premettiamo che il comparto fotografico di Samsung Galaxy S23 Ultra offre in tutto cinque sensori: sul retro prende posto una quadrupla fotocamera con sensore principale grandangolare da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 10x, mentre frontalmente c’è una fotocamera singola da 12 MP.

Samsung Galaxy S23 Ultra si piazza al decimo posto nella classifica DxOMark

Nella classifica stilata da DxOMark con i migliori smartphone in ambito fotografico, Samsung Galaxy S23 Ultra si è piazzato al decimo posto sia nella classifica globale che in quella dei dispositivi ultra-premium con un punteggio di 140, quindi al di sotto di dispositivi come Huawei Mate 50 Pro, Apple iPhone 14 Pro Max, Xiaomi Mi 11 Ultra e Honor Magic 4 Ultimate.

DxOMark premia i dettagli molto buoni, la gamma dinamica abbastanza ampia in tutte le condizioni, i buoni dettagli nella maggior parte delle impostazioni di zoom, la stabilizzazione video molto efficace e la messa a fuoco automatica accurata sia in foto che in video.

Per contro la piattaforma ha riscontrato che Galaxy S23 Ultra offre un basso contrasto nelle scene retroilluminate, rumore in condizioni di scarsa luminosità e al chiuso, occasionale perdita locale di dettagli sui volti, artefatti di fusione in tutte le condizioni, lieve distorsione del bilanciamento del bianco e sottoesposizione occasionale di volti in video in condizioni di scarsa illuminazione.

Se volete consultare in maniera dettagliata tutti i test effettuati da DxOMark per la fotocamera di Samsung Galaxy S23 Ultra potete visitare questa pagina.

