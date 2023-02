Gli smartphone della gamma Google Pixel possono contare sul supporto software garantito dal colosso di Mountain View ma anche la community che ruota attorno ad Android dedica attenzioni a tali device e una conferma di ciò nelle scorse ore è arrivata grazie a LineageOS 20.

La nuova versione della popolare ROM, infatti, ha finalmente ottenuto il supporto per tutti gli smartphone di Google che sono animati da un processore Tensor e ciò significa le serie Google Pixel 7 e Google Pixel 6.

Google Pixel 7 e Pixel 6 abbracciano LineageOS 20

Lo scorso mese il team di sviluppatori di LineageOS ha rilasciato la versione 20, basata su Android 13 e da quel momento è andato ad via via ad ampliare l’elenco degli smartphone supportati.

Fino ad oggi, tuttavia, la ROM non ha supportato nessuno dei telefoni più recenti di Google (a partire dalla serie Pixel 6) e ciò probabilmente in quanto sono animati dai chip Tensor, processori che non sono usati su altri smartphone.

Ad ogni modo, nelle scorse ore è finalmente arrivato il momento dell’inserimento nell’elenco degli smartphone supportati anche degli ultimi modelli di Google. Ecco i link per le relative pagine, dalle quali sarà possibile scaricare la ROM (al momento le build non risultano effettivamente disponibili):

Ricordiamo che tra le principali novità introdotte con LineageOS 20 vi sono Aperture (la nuova app fotocamera della ROM costruita sulla libreria CameraX di Google) e miglioramenti per l’audio

Dato che tutti questi smartphone di Google sono ancora attivamente supportati dal colosso di Mountain View, al momento LineageOS 20 potrebbe essere particolarmente entusiasmante soltanto per gli appassionati di modding che si divertono a modificare il proprio telefono (con gli eventuali rischi legati alla possibile perdita di garanzia ufficiale in caso di problemi).

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Google Pixel 7 Pro