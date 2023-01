Il mondo delle ROM personalizzate sembra non essere destinato al solo ricordo. Alcuni attori sono tuttora in campo e fortemente intenzionati a sviluppare con costanza versioni alternative a quelle ufficiali. Per mantenere in vita una build Android personalizzata c’è un sacco di lavoro sommesso. L’ultimo giorno del 2022, infatti, il team di sviluppatori di LineageOS è tornato con una nuova e ambiziosa versione, dando la sua impronta ad Android 13 con LineageOS 20.

Le novità di LineageOS 20

In un dettagliato changelog pubblicato con un post sul blog, LineageOS presenta alcuni cambiamenti importanti oltre al semplice cambio di numero. Per prima cosa, sta rivoluzionando il modo in cui vengono cambiati i numeri degli aggiornamenti, eliminando le versioni incrementali: basandosi sulla versione QPR1 di Android 13 non ci saranno più, infatti, le versioni 20.1, 20.2 ecc., ma solo la major release 20. Questo cambiamento riguarda anche gli sviluppatori, con i nuovi repository che verranno classificati come “lineage-20” e non “lineage-20.0”.

La novità più importante introdotta da LineageOS è Aperture, la nuova app fotocamera della ROM costruita sulla libreria CameraX di Google. Riprende in gran parte le funzioni della versione stock dell’app fotocamera di Google, ma è un prodotto autonomo con una grafica rivisitata. Il gruppo di sviluppatori ha spiegato che, per motivi tecnici, a partire dalla LineageOS 19 è stato necessario abbandonare Snap, il fork dell’app fotocamera di Qualcomm, per tornare a fornire Camera2, l’app fotocamera predefinita di AOSP. Questo ha portato a un’esperienza fotografica non ottimale, per la troppa semplicità di Camera2 per le esigenze dell’utente medio. Il team si è messo dunque al lavoro e, dopo due mesi e mezzo di sviluppo, con l’ultima versione di LineageOS ha introdotto una versione rivisitata di CameraX, che diventa l’app fotocamera predefinita a partire dalla versione 20 della ROM.

Aperture implementa diverse funzionalità che mancavano in Camera2, come ad esempio il supporto per le fotocamere ausiliarie (i possessori del dispositivo devono abilitarlo manualmente), controlli della frequenza dei fotogrammi video, gestione completa delle impostazioni EIS (stabilizzazione elettronica dell’immagine) e OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine), una livella per facilitare il corretto orientamento del dispositivo in fase di scatto e un lettore nativo di codici QR.

Per quanto riguarda l’audio, l’app Registratore ha ricevuto una riprogettazione Material You e la modalità di registrazione .WAV è diventata “modalità stereo”.

Essendo lo sviluppo tuttora in corso, con il passare del tempo potrebbero essere introdotte nuove funzioni che andranno ad aggiungersi a quelle già presenti.

Per quali modelli è disponibile LineageOS 20

Al momento LineageOS 20 supporta oltre venti modelli, tra cui Fairphone 4, la serie Pixel di Google e una moltitudine di smartphone Motorola, OnePlus e Xiaomi. Gli sviluppatori che desiderano installare la nuova versione su altri dispositivi non supportati possono sfruttare i kernel standard specifici per i singoli chip, che includono Qualcomm Snapdragon 835, 845, 855, 865 e 888.

Chi volesse approfondire tutte le novità della ROM e consultare le istruzioni per l’installazione può recarsi direttamente sul sito web di LineageOS.

Ecco la lista completa dei dispositivi per cui sono già disponibili le prime versioni nightly di LineageOS 20:

ASUS ZenFone 5Z (ZS620KL)

Fairphone 4

F(x)tec Pro¹

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 4a

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 5a

Google Pixel 5

Lenovo Z5 Pro GT

Lenovo Z6 Pro

Motorola Edge 20

Motorola Edge 30

Motorola Edge

Motorola Edge S / Moto g100

Motorola Moto G 5G / One 5G Ace

Motorola Moto G 5G Plus / One 5G

Motorola Moto G6 Plus

Motorola Moto G7 Play

Motorola Moto G7 Plus

Motorola Moto G7 Power

Motorola Moto G7

Motorola Moto X4

Motorola Moto Z3 Play

Motorola One Power

Nubia Mini 5G

OnePlus 5

OnePlus 5T

OnePlus 6

OnePlus 6T

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

Razer Phone 2

Samsung Galaxy Tab S5e (LTE)

Samsung Galaxy Tab S5e (Wi-Fi)

Sony Xperia 1 II

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi CC 9 / Mi 9 Lite

Xiaomi Mi MIX 2S

Xiaomi Poco F1

Potrebbe interessarti anche: Google amplia il supporto alle animazioni predittive su Android 13