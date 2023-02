A conclusione del programma di beta pubblico dello scorso dicembre, che ha consentito agli utenti di testarne le potenzialità prima del lancio, Android 13 sbarca ufficialmente su Nothing Phone 1 attraverso l’aggiornamento alla versione 1.5.2 di Nothing OS.

Nelle ultime ore, anche un altro smartphone ha iniziato a ricevere l’aggiornamento a quella che è attualmente la più recente versione di Android: parliamo del Sony Xperia 10 III, smartphone lanciato nel 2021 dal produttore giapponese.

Nothing Phone (1) riceve Android 13 in forma stabile

Nothing Phone (1) è tutt’oggi l’unico smartphone prodotto dalla start-up fondata dall’ex CEO di OnePlus Carl Pei. Si tratta di un prodotto di fascia media ben realizzato e caratterizzato da una scocca posteriore trasparente pervasa dai LED che costituiscono la Glyph Interface.

Per ammissione del CEO, l’azienda avrebbe preparato con calma l’aggiornamento ad Android 13 per lo smartphone, lanciato con a bordo Android 12. I primi passi sono stati mossi con il rilascio della closed beta dello scorso novembre, seguita a ruota dalla prima e dalla seconda beta pubblica rilasciate, rispettivamente a dicembre e gennaio.

Nelle ultime ore, tramite il server Discord ufficiale di Nothing e su Reddit, è arrivata la notizia che Nothing Phone (1) sta finalmente ricevendo l’aggiornamento in forma stabile ad Android 13, tramite la Nothing OS 1.5.2 che ha un peso di circa 157 MB per coloro che provengono dalla seconda beta pubblica.

L’aggiornamento, porta con sé le patch di sicurezza aggiornate a gennaio 2023 (e non le più recenti di febbraio 2023, un vero peccato). Visto il peso, è immaginabile che rispetto alla seconda beta non vi siano molte novità.

In ogni caso, il corposo changelog che accompagna l’aggiornamento parla di una nuova app meteo, di novità per la personalizzazione, ottimizzazioni per l’interfaccia utente, per alcune funzionalità e per la sicurezza e miglioramenti alle prestazioni di sistema, oltre alle fisiologiche correzioni di bug.

Non è chiaro, tuttavia, se l’aggiornamento è disponibile solo per gli utenti iscritti al programma di open beta (e quindi si configura come una sorta di Release Candidate) o se, effettivamente, siano coinvolti tutti gli smartphone, a prescindere dalla partecipazione al programma o meno.

Se fosse reale il primo scenario, l’aggiornamento verrebbe distribuito a tutti gli utenti dalla prossima settimana, a meno che non vengano scovati bug importanti. In ogni caso, il rollout generale sembra essere dietro l’angolo.

Anche Sony Xperia 10 III riceve Android 13

Sony continua a portare avanti il processo di aggiornamento dei propri smartphone ad Android 13. Dopo aver aggiornato i top gamma Sony Xperia 1 IV e Xperia 5 IV lo scorso novembre, nonché Sony Xperia Pro-I, Xperia 1 III e Xperia 5 III lo scorso dicembre, ha iniziato ad aggiornare anche i dispositivi di fascia media, partendo dal più recente Sony Xperia 10 IV, aggiornato lo scorso mese.

Nella giornata di ieri è iniziato il rilascio dell’aggiornamento ad Android 13 anche per il Sony Xperia 10 III, smartphone medio-gamma che il produttore giapponese ha presentato nel 2021 con a bordo Android 11.

Tramite una segnalazione sul Forum di XDA, scopriamo i dettagli dell’aggiornamento che arriva tramite la build 62.2.A.0.367 sulle versioni global dual SIM (modello XQ-BT52) dello smartphone. L’aggiornamento, dal peso di poco superiore agli 880 MB, porta con sé le patch di sicurezza aggiornate a gennaio 2023.

Con Android 13 potrebbe terminare il supporto del Sony Xperia 10 III, già al secondo major update della sua carriera: le politiche di Sony, infatti, prevedono due anni di aggiornamenti sul sistema operativo e tre anni di patch di sicurezza; il produttore giapponese è lontano dal supporto a lungo termine offerto da altri brand concorrenti (e qui potete trovare le politiche di aggiornamento dei vari produttori del panorama Android).

Come aggiornare il software degli smartphone Nothing e Sony

Di seguito, riportiamo i percorsi da seguire per verificare la presenza di aggiornamenti (e procedere con l’aggiornamento) sui sopracitati smartphone a marchio Nothing e Sony.

Su Nothing Phone (1) sarà sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa”.

sarà sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa”. Per aggiornare Sony Xperia 10 III basta aprire le Impostazioni di sistema, effettuare un tap su Sistema e, infine, su Aggiornamento di sistema.

