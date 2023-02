State cercando l’occasione giusta per acquistare un nuovo smartphone Android spendendo meno di 200 euro? Allora potrebbe essere il momento che stavate aspettando, visto che su Amazon è disponibile POCO M5s in offerta al minimo storico. Vediamo come approfittarne subito.

POCO M5s 4-128 GB in offerta al minimo storico su Amazon

Scegliere uno smartphone Android tra i tantissimi modelli a disposizione sul mercato non è mai semplice, soprattutto nell’affollata fascia media. Amazon prova a semplificarvi il compito proponendo un’interessante offerta sulla versione 4-128 GB di POCO M5s, uno smartphone lanciato solo lo scorso settembre insieme al fratello POCO M5.

POCO M5s offre un display AMOLED DotDisplay 20:9 da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+, con luminosità fino a 1100 nit e vetro Corning Gorilla Glass. Il cuore è costituito dal SoC MediaTek Helio G95, affiancato da 4 GB RAM LPDDR4X e da 128 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile con microSD). Il comparto fotografico offre una quadrupla fotocamera con sensore principale da 64 MP (con PDAF), ultra-grandangolare da 8 MP (FoV di 118°), macro da 2 MP e per la profondità da 2 MP, mentre frontalmente c’è una fotocamera da 13 MP. Lato connettività sono disponibili 4G dual SIM, Wi-Fi 5 dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, infrarossi, porta USB Type-C e porta per il jack audio da 3,5 mm.

Il lettore di impronte digitali è laterale, integrato nel pulsante di accensione e spegnimento. Non manca una certificazione IP53 contro spruzzi d’acqua leggeri. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida da 33 W (con cavo). Lo smartphone dispone della MIUI 13 for POCO basata su Android 12, ma in futuro dovrebbe arrivare la MIUI 14 basata su Android 13.

POCO M5s è stato lanciato a metà settembre 2022 al prezzo consigliato di 229,90 euro (4-128 GB), ma ora potete acquistarlo in offerta su Amazon a 189,90 euro in tutte le colorazioni (Grey, White e Blue). Il colosso dell’e-commerce consente eventualmente di suddividere il pagamento in 5 rate mensili a tasso zero. Per procedere all’acquisto potete cliccare sul link qui in basso:

Acquista POCO M5s in offerta

