Senza troppo clamore, Google ha rilasciato la Developer Preview 1 di Android 14 “Upside Down Cake”, primo passo nel processo di sviluppo della prossima versione del sistema operativo del robottino verde.

Trattandosi di un major update, le novità già disponibili e che verranno introdotte nel corso dello sviluppo saranno piuttosto importanti. Andiamo ad analizzare i dettagli della prossima versione di Android, tra novità introdotte con la Developer Preview, tabella di marcia dei rilasci da ora all’arrivo in forma stabile e dispositivi della gamma Google Pixel che verranno aggiornati.

Android 14 inizia a prendere forma: arriva la DP1

Anche la prossima versione del sistema operativo Android, come consuetudine, è associata al nome di un dolcetto: siamo arrivati alla lettera U e Big G ha scelto “Upside Down Cake”, un dolce noto dalla nostre parti con il nome di “torta rovesciata”: per i più curiosi, si tratta di una torta alla frutta, tipica degli Stati Uniti, che ha la peculiarità di essere preparata al contrario, ponendo nello stampo prima la frutta e poi l’impasto, per poi essere ribaltata al termine della cottura.

Esaurite le curiosità, torniamo al presente, perché se fino ad ora le informazioni sul prossimo major update del sistema operativo del robottino verde provenivano da indiscrezioni e indizi scovati qua e là, Google ha deciso di fare sul serio, rilasciando agli sviluppatori la Developer Preview 1 di Android 14.

Già con la prima versione in anteprima le novità introdotte sono tantissime: oltre ad alcune migliorie a vantaggio degli sviluppatori, possiamo riscontrare novità per quanto concerne la salute del dispositivo e maggiori possibilità di personalizzazione per gli utenti.

Nel seguito, andremo ad analizzare tutto ciò che è emerso finora, non prima di ricordarvi che si tratta di una versione in anteprima, destinata ai soli sviluppatori, di Android 14: dalle parti di Mountain View si aspetteranno un gran numero di feedback su questa prima build che potrebbe rivelarsi piuttosto instabile (e probabilmente non adatta a tutti).

Le novità della Developer Preview 1

… sezione in aggiornamento …

Quando arriverà Android 14?

Google ha condiviso la tabella di marcia relativa alle varie build che verranno rilasciate nel corso del percorso di sviluppo che terminerà con il rilascio in forma stabile di Android 14, previsto per il terzo trimestre del 2023.

Questa sera è arrivata la Developer Preview 1, mentre nel mese di marzo arriverà la Developer Preview 2. Esaurite le build primordiali, inizierà il percorso di beta testing che sarà costellato dal rilascio di quattro versioni beta, cadenzate mensilmente da aprile a luglio. A giugno, con il rilascio della beta 3, il sistema operativo dovrebbe raggiungere la maturità in termini di stabilità della piattaforma.

A quel punto, verranno finalizzate le API (probabilmente livello 34, dal momento che Android 13 ha le API di livello 33) per SDK e NDK e i comportamenti di sistema relativi alle app.

Android 14, lato Google, è disponibile in anteprima agli sviluppatori su Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Inoltre, può essere installato su PC, tramite l’emulatore per Android, o su dispositivi compatibili con Project Treble tramite un’immagine di sistema generica.

La Developer Preview 1 può essere installata solo manualmente (e poco sotto vi spieghiamo come fare); quando, invece, verrà aperto il programma Android Beta, sarà possibile iscriversi e installare l’aggiornamento via etere senza ricorrere all’installazione manuale; l’attesa per l’inizio del programma beta, come detto poco sopra, non dovrebbe essere molta, dal momento che il rilascio della prima beta di Android 14 è atteso per il mese di aprile.

Come installare la DP1 di Android 14 sui Pixel compatibili

… sezione in aggiornamento…

