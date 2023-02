A margine dell’evento Cloud 11 con cui OnePlus ha presentato a livello globale lo smartphone top gamma OnePlus 11 e le cuffie true wireless OnePlus Buds Pro 2 e ha anticipato l’arrivo del proprio primo tablet OnePlus Pad e della tastiera meccanica Oneplus Featuring 81 Pro, il produttore cinese ha annunciato il lancio di un nuovo concept phone durante il Mobile World Congress 2023 di Barcellona.

Oltre a questo annuncio, durante l’evento è emersa l’ennesima conferma del fatto che OnePlus ha deciso di abbandonare le etichette ad accompagnare i propri flagship, asserendo che la parola “Pro” non sia necessaria nel nome per indicare un dispositivo di livello Pro.

OnePlus 11 Concept verrà mostrato al Mobile World Congress

Come anticipato in apertura, l’evento di lancio Cloud 11 di OnePlus è stato caratterizzato da alcune presentazioni ufficiali ma anche da anticipazioni di nuovi prodotti che arriveranno in futuro.

Oltre al tablet OnePlus Pad e alla tastiera meccanica che arriveranno ad aprile e che, al netto dei prezzi, sono praticamente ufficiali, il produttore cinese ha mostrato il teaser di un concept phone, chiamato OnePlus 11 Concept, che verrà svelato al prossimo Mobile World Congress 2023, in programma alla fine del mese di febbraio.

Per chi non lo sapesse, il Mobile World Congress (reso MWC) è la più importante vetrina per nuovi prodotti e innovazioni nel settore della telefonia mobile ed è il luogo perfetto per mostrare al mondo un concept phone. In ogni caso, questa non sarà una prima volta per OnePlus che ha già sfruttato le più importanti fiere del settore per mostrare dei particolari (e innovativi) concept di smartphone, prodotti che hanno riscosso un discreto successo ma che, tuttavia, non sono mai arrivati in commercio.

Nel 2020, l’azienda ha dapprima svelato il OnePlus Concept One (smartphone con comparto fotografico coperto da vetro elettrocromico che poteva oscurarsi per nascondere le fotocamere) e poi il OnePlus 8T Concept (particolare versione dello smartphone con scocca posteriore che cambiava colore in base a determinate circostanze).

Gli obiettivi che l’azienda vuole raggiungere con OnePlus 11 Concept sono almeno tre: rivelare la propria visione futura nel mondo degli smartphone, dimostrare il proprio impegno nell’innovazione continua e mettere in mostra i propri progressi tecnologici.

Il produttore cinese ha detto basta alle etichette: addio serie Pro e serie T

Se da un lato abbiamo parlato di un futuro “lontano”, adesso è il momento di parlare di futuro prossimo ma prima, è necessario fare un passo indietro.

Era il 2019 quando, per la prima volta, il produttore cinese lanciava uno smartphone il cui nome era accompagnato dalla dicitura “Pro”, sfruttata solitamente per evidenziare la caratura superiore del dispositivo rispetto al modello privo di tale etichetta.

Lo smartphone incriminato era OnePlus 7 Pro ed è stato il primo di una lunga serie di dispositivi: questa usanza si è infatti perpetrata per un paio d’anni (ci sono stati anche 7T Pro, 8 Pro e 9 Pro) finché, lo scorso anno, dalle parti di Shenzen non decisero di eliminare il modello base, lanciando OnePlus 10 Pro (trovate qui la nostra recensione) orfano di un fratello minore.

Quest’anno, invece, con OnePlus 11 si cambia musica: niente modello Pro, quindi, né ora né mai. I colleghi di Android Authority riportano che nel 2023 non vedrà la luce alcun OnePlus 11 Pro, confermando ulteriormente una dichiarazione del presidente cinese dell’azienda, Li Jie, risalente allo scorso gennaio. Addirittura, non ci sarà nemmeno un OnePlus 11T nella seconda metà dell’anno, chiudendo definitivamente una tradizione lanciata con OnePlus 3T e, eccezion fatta per la serie OnePlus 9, perpetrata fino al OnePlus 10T dello scorso anno (trovate qui la nostra video-recensione).

Pare che il colosso cinese, quindi, voglia fare fuori tutti i fronzoli dalla propria gamma, snellendo il proprio portfolio prodotti nella fascia alta ed affidandosi ad un unico modello, un po’ come avvenuto per le prime due generazioni della serie numerata.

Richiamando il concept phone di cui abbiamo parlato poco sopra, tuttavia, non è chiaro se Pete Lau e soci abbiano intenzione di lasciare le cose come stanno per tutto il 2023 o se l’azienda abbia in mente qualcosa di diverso da un modello T per la seconda metà dell’anno (magari gli attesi smartphone pieghevoli).

OnePlus 11 Pro è morto (e probabilmente va bene così)

Ragionamenti frutto di indiscrezioni a parte, l’uccisione di OnePlus 11 Pro è l’ultimo pezzo di un lungo percorso di cambiamento per il produttore cinese che, ribadiamo, ha escluso categoricamente l’esistenza di altri smartphone Pro a marchio OnePlus tramite le parole di un portavoce: “A partire dalla nostra gamma 2023, stiamo razionalizzando il portafoglio di punta in Nord America (e a livello globale) rimuovendo la nostra gamma Pro. A nostro avviso, non è necessario avere un nome “Pro” per un dispositivo che è già “pro”.”

Questo si riflette in parte nel OnePlus 11 appena ufficializzato: non si tratta dello smartphone migliore sul mercato ma ha quasi tutto ciò che serve e risulta essere un vero concentrato di potenza; a differenza dei modelli premium della concorrenza, tuttavia, il top gamma 2023 di OnePlus non può contare sulla certificazione IP68, sulla ricarica wireless e su uno zoom ottico spinto, caratteristiche che, comunque, non risultano essenziali per buona parte degli utenti.

La certezza è che se siete alla ricerca dello smartphone OnePlus migliore sul mercato, non aspettatevi stravolgimenti a breve: OnePlus 11 Pro è morto (e probabilmente va bene così).

Potrebbero interessarti anche: Migliori smartphone OnePlus: ecco quali scegliere in questo mese e OnePlus entra nel mercato dei tablet Android e lo fa con stile: ecco OnePlus Pad