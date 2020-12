OnePlus si spinge ancora una volta nella sperimentazione a circa un anno di distanza dall’ultima volta e svela OnePlus 8T Concept, uno smartphone derivante da OnePlus 8T che combina il design ispirato alla natura e un approccio “burdenless” per l’interazione coi i dispositivi. Andiamo a scoprirlo.

OnePlus 8T Concept e le scoperte tecnologiche per gli utenti del futuro

Come anticipato, alla base di OnePlus 8T Concept troviamo non solo un design ispirato alla natura, ma anche tecnologie avanzate per creare un’interazione maggiore tra utente e dispositivo. Per l’estetica dello smartphone è stato preso spunto dai colori dell’acqua delle sorgenti calde di Pamukkale, in Turchia, ma l’attenzione viene perlopiù catturata dall’Electronic Color, Material and Finish (ECMF), una pellicola che cambia colore (da blu scuro ad argento chiaro) in base all’ossido di metallo contenuto nel vetro (lo stato di valenza deli ioni metallici varia a seconda del voltaggio).

L’ECMF lavora in combinazione con mmWave e punta a cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono con la tecnologia. Il modulo mmWave trasmette e riceve onde elettromagnetiche, e quando accade l’elaborazione digitale del segnale (DSP) e la CPU eseguono l’elaborazione del segnale e non solo, consentendo al device di percepire, visualizzare, localizzare e tracciare gli oggetti.

Secondo OnePlus nel prossimo futuro ci si spingerà anche oltre: le notifiche touchless potrebbero far lampeggiare i colori per una chiamata in arrivo, e gli utenti sarebbero liberi di accettarla o meno con un semplice gesto, senza nemmeno toccare il dispositivo; la tecnologia mmWave è anche in grado di registrare la respirazione dell’utente, cambiando il colore in sincronia con quest’ultima e rendendo lo smartphone uno sorta di dispositivo di “biofeedback”.

Questo genere di concept deriva dal lavoro della sezione OnePlus Gaudì, un team multiculturale e diversificato di 39 designer con sede a Shenzhen, Taipei, New York e diverse parti dell’India con l’obiettivo di “potenziare le menti creative con una tecnologia divertente ma piena di significato“. Con OnePlus 8T Concept, il team Gaudì ha sviluppato una versione alternativa dello smartphone attualmente in vendita che fonde design organico e industriale.

Che ne dite di questo OnePlus 8T Concept e della sua tecnologia?

