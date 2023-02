Domani sarà una giornata importante per OnePlus che svelerà in varie parti del mondo un discreto numero di dispositivi: oltre agli smartphone OnePlus 11 5G (già arrivato in Cina ma pronto al debutto anche in Italia), OnePlus 11R 5G (probabile esclusiva per il mercato indiano) e OnePlus Ace 2 (probabile esclusiva per il mercato cinese), il produttore cinese presenterà anche il proprio primo tablet Android OnePlus Pad e altri dispositivi (tra cui le cuffie OnePlus Buds Pro 2 che debuttano su altri mercati).

In questo articolo ci concentriamo sul tablet che verrà presentato sicuramente in India e che, a circa 24 ore dalla sua presentazione, esce allo scoperto mostrandosi attraverso un nuovo teaser dall’aria ufficiale e ai dettagli condivisi da un leaker che ha anche anticipato (ancora una volta) le specifiche chiave che lo caratterizzeranno.

Trapelano nuovamente le specifiche di OnePlus Pad

Da qualche settimana, le indiscrezioni su OnePlus Pad (primo tablet Android del produttore cinese) hanno iniziato prepotentemente ad intensificarsi, con le ultime indiscrezioni in ordine cronologico che riguardavano l’estetica del tablet, messa in mostra attraverso alcuni render, e le specifiche tecniche principali di cui sarebbe stato dotato.

Tramite un post su Twitter, il leaker indiano Abhishek Yadav ha condiviso nuovamente le specifiche chiave del tablet, andando a confermare in toto ciò che era trapelato in precedenza.

OnePlus Pad avrà un ampio display IPS LCD da 11,6 pollici con risoluzione 2,8K e refresh rate a 144 Hz, in grado di supportare HDR10+ e Dolby Vision per consentire agli utenti di usufruire al top dei contenuti video.

Il tablet sarà spinto dal SoC Dimensity 9000 di MediaTek: non è, di certo, la più recente (e meglio riuscita) creazione del colosso taiwanese; tuttavia, si tratta un SoC che, almeno sulla carta promette davvero bene. Prodotto con processo produttivo a 4 nanometri, può contare su una CPU octa-core (frequenza massima a 3,05 GHz su core Cortex-X2) e sulla GPU Mali-G710 MC10 (a dieci core).

Sebbene il leaker non menzioni le possibili configurazioni di memoria disponibili, tramite rumor precedenti sappiamo che OnePlus Pad potrebbe arrivare con 8 o 12 GB di memoria RAM e 128, 256 o 512 GB di spazio di archiviazione. Considerando tutto il pacchetto, dunque, dovrebbe trattarsi di un dispositivo di fascia medio-alta.

Gli ultimi dettagli forniti dal leaker confermano la singola fotocamera posteriore da 13 megapixel, la singola fotocamera anteriore da 8 megapixel per selfie e videochiamate, il supporto alla penna e la presenza di una batteria da 9500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67 W.

A chiudere il pacchetto, anche se il leaker non ne fa menzione, c’è il sistema operativo che, al netto di sorprese, sarà Android 13 personalizzato dall’interfaccia proprietaria OxygenOS 13: sarà interessante scoprire se il produttore cinese lancerà una variante della propria interfaccia ottimizzata per tablet e chiamata in un altro modo per differenziarla da quella destinata agli smartphone.

Probabile scheda tecnica

Mettendo insieme quanto condiviso dal leaker Abhishek Yadav e le indiscrezioni trapelate in precedenza, abbiamo provato a ricostruire la scheda tecnica di OnePlus Pad.

Display: IPS LCD da 11,6” con risoluzione 2,8K Refresh rate a 144 Hz Supporto a HDR10+ e Dolby Vision

da con risoluzione SoC: MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G710 MC10

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 o 12 GB

o Spazio di archiviazione: 128 , 256 o 512 GB

, o Fotocamera posteriore singola con flash LED: Sensore grandangolare da 13 MP

Fotocamera anteriore: sensore da 8 MP

Audio: stereo

Connettività: no reti mobili , Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.x , USB Type-C

, , , Altre funzionalità: supporto alla penna

Batteria: unità da 9500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: OxygenOS 13 basata su Android 13

OnePlus Pad esce allo scoperto a 24 ore dalla presentazione

Nel suo post su Twitter di cui parlavamo in precedenza, Yadav, ha incluso alcune immagini prelevate da un video teaser, dall’aria piuttosto ufficiale, che circola sul social network cinese Weibo.

Protagonista di questo video, che dura poco meno di 20 secondi, è proprio OnePlus Pad: la clip, infatti, mostra alcuni dettagli del tablet, tra design (caratterizzato da cornici davvero sottili attorno al display e da un oblò circolare ad ospitare il comparto fotografico al posteriore), il supporto alla penna (e il relativo design della penna, nella stessa colorazione verde del tablet) e la tastiera-cover (ancora una volta in tinta con il tablet che completerà la dotazione. Alla fine, il video si chiude con lo slogan che accompagnerà il tablet durante il lancio, ovvero “Smooth Without Equal” (tradotto, “Fluido senza eguali”), e con il promemoria sull’evento di lancio.

L’appuntamento è dunque per domani, 7 febbraio 2023, quando qui in Italia saranno le 15, momento in cui verranno fugati tutti i dubbi sul OnePlus Pad, il cui arrivo sembra certo sul mercato indiano (assieme agli smartphone OnePlus 11 e 11R, alle cuffie true wireless OnePlus Buds Pro 2, alla smart TV OnePlus TV 65 Q2 Pro e alla tastiera meccanica OnePlus Mechanical Keyboard) ma in dubbio su altri mercati.

Ad esempio, prende sempre più corpo l’ipotesi che il tablet possa essere lanciato come OPPO Pad 2 in Cina; non manca molto, quindi, per scoprire cosa sceglieranno di fare i due brand che vivono sotto lo stesso tetto. L’evento Cloud 11 di OnePlus è dietro l’angolo.

