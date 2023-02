OnePlus ha confermato di avere in programma il lancio del suo primo tablet Android, device che dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di OnePlus Pad e la cui presentazione ufficiale è in programma per il 7 febbraio.

Il primo tablet Android del produttore cinese sarà lanciato insieme a OnePlus 11, OnePlus Buds Pro 2 e altri dispositivi, che nelle settimane successive inizieranno ad arrivare sul mercato.

Il design e le caratteristiche di OnePlus Pad

Nelle scorse ore il popolare leaker OnLeaks ha pubblicato alcune immagini che ci mostrano quello che dovrebbe essere il design del tablet, accompagnate dalle informazioni su alcune delle sue caratteristiche (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Frontalmente OnePlus Pad dovrebbe presentare un ampio display da 11,6 pollici, circondato da cornici simmetriche (su quella destra dovrebbe trovare spazio la fotocamera dedicata ai selfie e alle videochiamate) mentre sulla parte posteriore dovremmo trovare un comparto fotografico di forma circolare (non è chiaro se con un solo sensore o con due), posizionato nella parte alta al centro e che fuoriesce dalla scocca.

Sulla parte laterale desta della scocca vi sono i tasti dedicati al volume mentre su quella sinistra è presente un ritaglio, che potrebbe ospitare un pennino stilo.

Basta un rapido sguardo a queste immagini per rendersi conto che il team di ingegneri di OnePlus ha deciso di puntare su un design premium per il primo tablet Android dell’azienda.

C’è da tenere presente che i dettagli trapelati si basano su immagini di un’unità PVT testata con il nome in codice “Aries”, che è quello usato per OnePlus Pad.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da OnePlus per scoprire quando il suo primo tablet arriverà nei mercati europei e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare, trattandosi di uno degli aspetti determinanti per un suo eventuale successo.

AGGIORNAMENTO: nelle scorse ore sono state pubblicate in Rete le seguenti immagini che ci mostrano il tablet anche in una colorazione verde.

Pare, inoltre, che OnePlus Pad potrà contare su una scocca in alluminio e un telaio bombato, soluzione che dovrebbe rendere il tablet comodo da tenere in mano anche per lunghi periodi.