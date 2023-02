Torniamo a occuparci di OnePlus Pad, atteso tablet Android che il produttore cinese dovrebbe lanciare la prossima settimana.

Protagonista di un’apparizione in Rete alla fine di gennaio, il tablet di OnePlus nelle scorse ore è tornato al centro di nuove indiscrezioni che ci svelano quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche tecniche (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Cosa possiamo aspettarci da OnePlus Pad

In attesa della sua presentazione, in programma per il 7 febbraio, è già possibile anticipare che OnePlus Pad sarà un tablet premium, così come sembrano confermare le nuove indiscrezioni, secondo cui potrà contare su un processore di fascia alta come MediaTek Dimensity 9000 e su un display LCD da 11,6 pollici con risoluzione 2K e refresh rate a 144 Hz, accoppiata che dovrebbe essere in grado di garantire un’esperienza molto piacevole.

Passando al comparto memorie, gli utenti dovrebbero avere la possibilità di scegliere tra 8 GB o 12 GB di RAM e tra 128 GB, 256 GB o 512 GB di memoria di archiviazione (la disponibilità potrebbe variare a seconda dei mercati).

Per quanto riguarda il settore imaging, il nuovo tablet di OnePlus dovrebbe poter contare su una fotocamera posteriore da 13 megapixel e su una fotocamera frontale da 8 megapixel per i selfie e le videochiamate.

Tra le altre caratteristiche di OnePlus Pad non dovrebbero mancare una batteria da 9.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 67 W), il supporto a un pennino stilo, una variante con connettività solo WiFi e l’interfaccia OxygenOS 13 basata su Android 13.

Stando alle ultime indiscrezioni, il tablet dovrebbe essere lanciato in Cina con il nome di OPPO Pad 2.

Restiamo in attesa dell’evento di lancio di OnePlus Pad (che avrà come protagonisti anche OnePlus 11 e OnePlus 11R 5G) per scoprire tutte le sue caratteristiche, il prezzo ufficiale e quando il tablet arriverà nei mercati europei.

