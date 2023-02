MediaWorld, una delle principali catene dell’elettronica di consumo tra quelle attive in Italia, ha sfruttato l’inizio della seconda settimana di febbraio per lanciare il nuovo volantino “Red Price”, valido online e in negozio fino al prossimo 15 febbraio, che copre anche il giorno di San Valentino, configurandosi come alleato ideale nella ricerca di un regalo tecnologico dell’ultimo minuto.

Tra le numerose offerte proposte da MediaWorld, un buon numero riguardano dispositivi del panorama Android come smartphone e tablet: in questo articolo, vi suggeriamo quelle che, secondo noi, sono le migliori offerte su queste categorie di dispositivi; tutte le offerte suggerite, saranno suddivise per categoria ed elencate in ordine decrescente di prezzo (scontato).

MediaWorld “Red Price”: ecco le migliori offerte Android in volantino

Sono veramente tante le offerte del mondo Android presenti all’interno del nuovo volantino MediaWorld chiamato “Red Price” e valido, online e in negozio, fino al 15 febbraio 2023 (tramite questo link è possibile sfogliare il volantino cartaceo).

Per quanto concerne gli smartphone, troviamo innanzitutto prodotti a marchio Samsung, come il pieghevole a conchiglia Galaxy Z Flip4 (trovate qui la nostra recensione), il top gamma dello scorso anno Galaxy S22 (trovate qui la nostra recensione) e ancora modelli di fascia media come Galaxy A53 5G (trovate qui la nostra recensione) o Galaxy A33 5G (trovate qui la nostra recensione).

Uscendo fuori dal mondo Samsung, troviamo in offerta altri smartphone di produttori importanti del panorama Android: tra questi rientrano HONOR e il suo HONOR 70 (trovate qui la nostra recensione), Xiaomi con i suoi dispositivi di fascia media e medio-bassa a marchio Redmi come Redmi Note 11 Pro 5G (trovate qui la nostra recensione), Redmi Note 11S o Redmi 10C e tanti altri smartphone di fascia medio-bassa di produttori come OPPO, Motorola e TCL.

Migliori smartphone in offerta nel volantino

Prima di elencarvi i migliori smartphone in offerta, vi segnaliamo che MediaWorld sfrutta il volantino per informare della disponibilità, online e in negozio, di quello che, allo stato attuale, risulta essere il top gamma 2023 per eccellenza, ovvero il nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra (ecco le nostre impressioni dopo 24 ore in sua compagnia).

Tutti gli smartphone Android in offerta nel volantino “Red Price” di MediaWorld

Migliori tablet in offerta nel volantino

Archiviati gli smartphone, ora ci concentriamo su quelli che secondo noi sono i migliori tablet Android in offerta nel nuovo volantino MediaWorld. Tra i modelli proposti in offerta, rientrano tablet per ogni esigenza di produttori come Samsung, Lenovo e Mediacom.

Tutti i tablet Android in offerta nel volantino “Red Price” di MediaWorld

Altri dettagli sul volantino “Red Price” di MediaWorld

Come anticipato in apertura, queste e tutte le altre offerte del volantino “Red Price” di MediaWorld saranno attive fino al prossimo 15 febbraio (salvo esaurimento scorte). Vi segnaliamo, inoltre, che MediaWorld offre la possibilità di sfruttare la consegna gratuita sui prodotti in offerta e permette di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal oppure per il finanziamento a tasso zero in 20 rate (che può essere richiesto direttamente online).

Tutte le offerte del volantino “Red Price” di MediaWorld – online e in negozio fino al 15 febbraio 2023

Per restare aggiornati su tutte le promozioni in corso e non perdervene una, potete fare riferimento diretto al nostro canale Telegram prezzi.tech: questo è il link diretto per raggiungerlo.

Potrebbero interessarti anche: Migliori smartphone Android: la classifica di questo mese e I migliori tablet Android: ecco la classifica di questo mese