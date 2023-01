La One UI 5.0 basata su Android 13 arriva su Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ e Galaxy Note 9, anche se non in maniera ufficiale. Ancora una volta ci pensa la Noble ROM a non lasciare indietro gli smartphone ormai “abbandonati” (qualche patch di sicurezza saltuaria a parte): andiamo a scoprire in cosa consiste la Noble ROM 3.0 e come installarla.

Nuova vita per Samsung Galaxy S9, S9+ e Note 9 con la One UI 5.0

La Noble ROM 3.0 è una custom ROM basata sulla One UI 5.0 di Galaxy S20 e Galaxy Note 10 Lite, un porting sviluppato da AlexisXDA, Recognized Developer di XDA, che consente ai possessori di Galaxy S9, Galaxy S9+ e Galaxy Note 9 di apprezzare tutte le novità dell’ultima distribuzione basata su Android 13. Il supporto ufficiale di Samsung per questi tre smartphone si è concluso con la One UI 2.5 basata su Android 10: ora i flagship del produttore (e non solo) possono arrivare fino a quattro major release di supporto, ma fino a non molto tempo fa si fermavano a due (gli smartphone in questione vennero lanciati con Android 8.0 Oreo).

La nuova ROM presenta tutte, ma proprio tutte, le novità della One UI 5.0: ci sono le nuove icone, le nuove animazioni, i nuovi effetti di transizione, le varie ottimizzazioni e tanto altro. Non mancano le funzioni della S Pen (sul Note, ovviamente), e tutte le funzioni base funzionano adeguatamente. La Noble ROM 3.0 consente di rimappare il pulsante Bixby, utilizzare Google Pay tramite Magisk, Area Personale, le funzioni come Gomma oggetto, la modalità notturna e non solo. Viene proposta ancora come beta in quanto non tutto funziona: oltre alla scansione dell’iride (che a quanto pare non potrà mai essere utilizzata), ci sono, ad esempio, problemi con l’HDR della fotocamera anteriore, lo sblocco facciale, il Super Slow Motion, la messa a fuoco manuale nella modalità Pro e non solo.

Queste criticità, scansione dell’iride a parte, dovrebbero essere risolte con le prossime versioni. La custom ROM può attualmente contare sulle patch di sicurezza di gennaio 2023, ma nei prossimi mesi continuerà ad essere aggiornata per restare al passo e per risolvere i bug citati poco fa. Fate attenzione al contatore Knox, naturalmente: una volta che è stato intaccato (niente più 0x0), non sarete più in grado di utilizzare servizi come Samsung Pay e Samsung Pass. Probabilmente già lo sapevate se bazzicate nel mondo del modding, ma sempre meglio ribadirlo.

Per l’installazione è necessario disporre almeno della TWRP 3.7 9-0 e delle ultime versioni del modem e del bootloader. Il consiglio è quello di fare un’installazione pulita, di conseguenza conviene fare un bel backup prima di procedere. Per le istruzioni complete su come installare la Noble ROM 3.0 basata sulla One UI 5.0 su Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ e Galaxy Note 9 potete recarvi a questo indirizzo. Gli darete una possibilità?

grazie ad Alex per la segnalazione

