Ultimamente Google si sta occupando in modo piuttosto assiduo della sua app Messaggi, con lavori in corso che riguardano sia l’aspetto che la privacy dell’app come ad esempio la crittografia end-to-end per gruppi fino a 100 partecipanti.

Ora sembra che il colosso di Mountain View stia lavorando su una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di Google Messaggi di creare i propri profili e di gestirli con varie impostazioni.

Google Messaggi prova a evolversi con il profilo utente

Su Reddit è stato da poco pubblicato un presunto screenshot dell’app Google Messaggi che mostra un menu delle impostazioni relativo al “Profilo”.

L’autore del post suggerisce che potrebbe essere possibile creare un profilo utilizzando il proprio indirizzo email e caricare una foto e che potrebbe esserci anche un’opzione di visibilità per selezionare chi può visualizzare il proprio profilo con le opzioni “pubblico”, “contatti” o “solo tu”.

Se l’utente imposta la privacy su “pubblica”, chiunque gli invierà un messaggio sarebbe in grado di vedere le informazioni del suo profilo se risponderà.

Nel menu delle impostazioni del profilo sono visibili anche gli interruttori per ricevere o meno notifiche ogni volta che c’è un nuovo aggiornamento dai propri contatti e se ricevere notifiche quando vengono trovati nuovi contatti.

Sebbene non sia chiaro il funzionamento di questa nuova sezione, poiché nessun componente sembra essere funzionante, l’opzione di visibilità rappresenta un’aspetto standard della configurazione del profilo su altre piattaforme di messaggistica. In ogni caso l’aggiunta dei profili donerebbe una buona dose di personalizzazione all’app Google Messaggi.

