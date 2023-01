La data la conoscevamo già grazie non solo a diverse indiscrezioni, ma anche al presunto errore di Samsung Colombia che ha diffuso un teaser qualche giorno fa: l’evento più atteso dalla community di appassionati, il Galaxy Unpacked avrà luogo il 1° febbraio. Fin qui nulla di nuovo dunque, ma ora il colosso coreano ha pubblicato l’annuncio sul suo sito ufficiale dove sarà anche possibile seguire l’evento in diretta (oppure, ancora meglio, potete seguirlo insieme a noi nella nostra live dedicata), ma non solo, per gli utenti di alcuni mercati l’azienda ha già aperto le prenotazioni dei futuri dispositivi che danno diritto a interessanti sconti.

Samsung conferma la data del Galaxy Unpacked e dà il via alle prenotazioni

L’immagine che potete vedere in copertina è quella scelta da Samsung per ufficializzare la data del prossimo evento di presentazione dei suoi nuovi dispositivi, il teaser non dice molto, ci dà solo l’indicazione della data dell’evento, ma possiamo vedere tre cerchi colorati che potrebbero raffigurare i tre smartphone della gamma Galaxy S23, oppure come si evince dai video pubblicati da Samsung Cina, potrebbero essere un richiamo ai sensori fotografici principali degli smartphone. In occasione dell’evento l’azienda potrebbe però presentare anche altro, abbiamo visto infatti che secondo alcune indiscrezioni il colosso potrebbe presentare anche dei nuovi notebook, ma per il momento non c’è nulla di certo e Samsung non si è sbottonata al riguardo.

Una cosa che però sappiamo è che l’azienda ha dato il via alle prenotazioni per i suoi dispositivi, attualmente riservate al mercato statunitense ma potrebbero essere estese anche agli utenti di altri paesi a breve; l’iniziativa di Samsung prevede che l’utente possa manifestare il proprio interesse nell’acquistare uno dei nuovi dispositivi (non è possibile al momento preordinare un modello specifico), ricevendo in cambio un buono del valore di 50 dollari se interessati ad uno smartphone della serie Galaxy S23; inoltre è possibile manifestare il proprio interesse anche per un Galaxy Book, che darà diritto ad un ulteriore credito di 50 dollari (cumulabili con il precedente, per un totale di 100 dollari) riscattabile al momento dell’acquisto.

Oltre a tutto ciò abbiamo già visto come l’azienda sia solita incentivare le vendite iniziali dei suoi nuovi dispositivi, qualche giorno fa è trapelata un’immagine inerente ad una promozione di lancio che prevede in regalo, per chi acquista uno smartphone Galaxy S23, le Galaxy Buds 2 Pro; inoltre ci saranno sicuramente le classiche promozioni di permuta e l’azienda ha dichiarato che coloro che si prenoteranno, riceveranno valutazioni più alte per la permuta online dei propri dispositivi durante il periodo promozionale.

Manca poco dunque, non ci resta che attendere per ricevere maggiori informazioni non solo sui prodotti in sé, ma anche sulle promozioni collegate al loro acquisto.

