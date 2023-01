Ebbene sì, ci risiamo, parliamo ancora dei prossimi top di gamma di Samsung, la serie Galaxy S23. Dopo l’ufficializzazione dell’evento Galaxy Unpacked di questa mattina da parte dell’azienda pensavamo di poter avere un po’ di tregua, in fondo conosciamo già diverse informazioni sui dispositivi in questione, abbiamo dati sulle fotocamere, sulle custodie, sulle memorie ecc. E invece no, la fame di sapere della community di appassionati spinge le informazioni a spuntare fuori letteralmente come i funghi, diamo dunque uno sguardo alle ultime indiscrezioni trapelate.

Le fotocamere della serie Galaxy S23 potrebbero avere alcune nuove interessanti funzioni software

Abbiamo già avuto modo di vedere nel corso degli ultimi tempi alcuni dettagli sulle fotocamere dei futuri Galaxy S23, come ad esempio il presunto sensore principale da 200 MP della variante Ultra, ma noi appassionati sappiamo che le specifiche tecniche non sono tutto e che l’ottimizzazione software può fare miracoli anche in campo fotografico (come ci insegna mamma Google con i Pixel).

Ad ogni modo, sembra che Samsung abbia deciso di introdurre tre nuove funzionalità fotografiche lato software sui futuri flagship: la prima sarà presumibilmente un’esclusiva di Galaxy S23 Ultra, si tratta di una nuova modalità di scatto che consentirà di catturare video hyperlapse del cielo, come in parte suggerito da uno dei due video teaser condivisi questa mattina.

La seconda funzionalità riguarderebbe la fotocamera frontale e la possibilità di utilizzare con essa la modalità di scatto Pro, non è chiaro a quali dispositivi faccia riferimento ma potrebbe venir implementata su tutti e tre; è lecito presumere che si tratti della stessa modalità Pro già disponibile per le fotocamere posteriori di Samsung, che garantirebbe dunque anche nello scatto di selfie di poter gestire i controlli su esposizione, ISO, bilanciamento del bianco, apertura e velocità dell’otturatore, nonché regolare manualmente la messa a fuoco.

La terza e ultima funzione riguarda la possibilità di salvare file di immagine RAW da 50 megapixel insieme al formato JPG post-elaborato standard, un netto miglioramento rispetto agli scatti RAW da 12 MP dei precedenti modelli; non è chiaro se tale funzione sarà disponibile su tutti e tre gli smartphone o solo sulla variante Ultra, grazie al suo sensore da 200 MP.

Un altro scatto ritrae dei mockup dell’intera famiglia, confermando per l’ennesima volta il design dei prossimi Galaxy S23

Fino alla presentazione ufficiale dobbiamo mettere in conto che tutte le informazioni fin qui raccolte possano non essere veritiere, le fughe di informazioni infatti non sempre ci azzeccano e tutte le conferme ufficiali le avremo solo in occasione dell’evento Galaxy Unpacked. Una delle informazioni che molti di noi danno ormai per certa riguarda il design dei prossimi Galaxy S23.

S23, S23 Ultra, S23 Plus dummies pic.twitter.com/xqhTLMjvcO — Sonny Dickson (@SonnyDickson) January 11, 2023

Qualora foste utenti particolarmente diffidenti e voleste ulteriori conferme al riguardo, eccovi accontentati: su Twitter è stata condivisa l’ennesima immagine ritraente i mockup dell’intera gamma Galaxy S23, grazie alla quale possiamo ammirare ancora una volta il design degli smartphone con il relativo confronto dimensionale tra i vari modelli.

Il 1° febbraio si avvicina e nonostante si possa pensare di sapere ormai tutto sui prossimi flagship di Samsung, mettetevi il cuore in pace, perché verremo inondati da ulteriori voci, indiscrezioni e fughe di notizie da qui all’evento.

