Anche in occasione del CES 2023 di Las Vegas non mancano le indiscrezioni sul prossimo top di gamma di Samsung, Galaxy S23 Ultra, l’azienda in occasione della fiera ha infatti presentato un nuovo display per smartphone, che possa essere montato sul futuro flagship?

Samsung presenta il nuovo display UDR 2000 con una luminosità di picco di oltre 2.000 nit, potrebbe essere il display di Galaxy S23 Ultra

Sono ormai mesi che circolano voci sui prossimi top di gamma di Samsung e non si interrompono nemmeno in occasione del CES 2023, anzi. Samsung ha appena presentato al mondo il suo nuovo UDR 2000, un display per smartphone in grado di superare i 2.000 nit di luminosità di picco; il display Ultra Dynamic Range sembra in grado di superare le capacità a 12 bit di Dolby Vision e viene pubblicizzato come l’evoluzione dell’HDR10+, in grado teoricamente di migliorare l’esperienza multimediale sui dispositivi mobile in maniera significativa.

Breraking:

Samsung Display displayed a 2000nit smartphone OLED screen at CES 2023 and obtained UDR2000 certification. Before that, I reported that Samsung registered the UDR trademark.

However, will this screen be used in the S23 Ultra? I hope so. pic.twitter.com/GdUDWUAUDz — Ice universe (@UniverseIce) January 5, 2023

Non sono state condivise informazioni precise circa la nuova tecnologia al CES ma, come potete notare dall’immagine condivisa su Twitter da Ice Universe, il nuovo pannello è stato esposto a fianco di un display OLED tradizionale mettendo così in evidenza tutte le differenze. Non è chiaro se UDR 2000 sia semplicemente un prototipo o se invece sia una componente già pronta per essere implementata su uno smartphone ma, se così fosse, il miglior candidato sarebbe certamente Samsung Galaxy S23 Ultra.

Le indiscrezioni riguardo il display del futuro flagship sono discordanti, a novembre si parlava di un display in grado di superare i 2.000 nit arrivando addirittura a 2.200 nit, livello poi ridimensionato da altre voci qualche settimana fa, che volevano S23 Ultra dotato di un display con luminosità di picco di 1.750 nit. Al momento non c’è modo di saperlo ma, qualora dovesse trattarsi del pannello che verrà utilizzato per il top di gamma, circoleranno sicuramente altre voci in merito nelle prossime settimane, in fondo manca poco al 1° febbraio.

Potrebbe interessarti anche: Samsung potrebbe mantenere i prezzi dei Galaxy S22 per i Galaxy S23