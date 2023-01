Il ponte dell’Epifania non ferma Samsung, che in queste ore sta distribuendo nuovi aggiornamenti per alcuni suoi prodotti: in particolare parliamo di Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra e Galaxy A10, ma c’è anche il tablet Samsung Galaxy Tab A8, che riceve l’update più importante. Andiamo a scoprire tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra

Partiamo dagli smartphone più recenti, ossia Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra. In attesa di scoprire i loro eredi (abbiamo già la data di lancio della serie Galaxy S23), i tre smartphone iniziano ad accogliere un aggiornamento con le patch di sicurezza di gennaio 2023 a partire dagli Stati Uniti. I flagship 2022 seguono a ruota i Galaxy S21 e alcuni altri dispositivi a pochi giorni dall’annuncio delle suddette patch da parte del produttore: sappiamo che sono state corrette diverse vulnerabilità (anche legate ad Area Personale e la connettività NFC), ma nessuna di livello critico.

I firmware in distribuzione negli Stati Uniti sono i S90*U1UES2BVL4 e toccano i modelli di diversi operatori (come Verizon, AT&T e Comcast). Non sono previste nuove funzionalità: per quelle dovremo probabilmente attendere l’arrivo della One UI 5.1, che dovrebbe fare il suo debutto con i Galaxy S23 a febbraio.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra e Galaxy A10

Aggiornamenti simili in distribuzione per Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra e Galaxy A10. I due smartphone con S-Pen, che con Android 13 hanno ricevuto l’ultima major release della loro “carriera” (a meno di sorprese), accolgono i firmware N98*U1UES3GVL1 a partire dagli Stati Uniti e dai principali operatori a stelle e strisce. Galaxy A10, lanciato nel maggio 2019 con Android 9 Pie, è fermo ad Android 11, ma questo non significa che sia stato abbandonato: lo smartphone sta ricevendo un aggiornamento con il firmware A105MUBS8CVL1 a partire da alcuni Paesi del Sud America.

Per tutti e tre sono in distribuzione le patch di sicurezza di gennaio 2023, con correzioni a vulnerabilità relative ad Area Personale, NFC e non solo. Nelle prossime settimane il rollout dovrebbe allargarsi e raggiungere tanti altri Paesi, Italia compresa.

Novità aggiornamento Android 13 per Samsung Galaxy Tab A8

Aggiornamento più corposo per Samsung Galaxy Tab A8, che apre il nuovo anno accogliendo Android 13 e la One UI 5.0. Il tablet di fascia media riceve l’ultima distribuzione del robottino a pochi mesi di distanza da Android 12 e One UI 4.1, segno di come il produttore abbia dato una vera scossa. Si aggiornano in Europa i modelli X200 (Wi-Fi) e X205 (4G), rispettivamente con i firmware X200XXU1CVL5 e X205XXU1CVL6.

Le novità sono parecchie, ovviamente: oltre alle nuove possibilità di personalizzazione (con tavolozze dei colori più complete, temi dinamici con icone più ampie, contrasti e sfumature migliorati), abbiamo nuove animazioni ed effetti di transizione, nuovi effetti di sfocatura, nuovi stili per l’orologio, nuove impostazioni per la scelta degli sfondi, schermate del chiamante personalizzabili e nuovo pop-up per le chiamate (per la versione con SIM), routine più avanzate, Modalità Sonno, widget impilabili, nuove gesture per il multitasking e la modalità schermo diviso (split screen), nuovo menu dedicato ai Dispositivi connessi all’interno delle Impostazioni, notifiche più ampie e tanto altro.

Come aggiornare Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy A10 e Galaxy Tab A8

Gli aggiornamenti descritti qui sopra potrebbero non essere ancora arrivati su tutti gli smartphone e i tablet italiani. Per verificarne l’arrivo sul vostro Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy A10 o Galaxy Tab A8 potete fare un salto all’interno delle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Non avete trovato niente? Nessun problema, non vi resta che attendere qualche ora o giorno e riprovare.

