Qualche ora fa vi abbiamo mostrato le immagini ufficiali di OnePlus 11, il prossimo flagship di casa OnePlus. I rumor non smettono di circolare e questa volta si tratta di qualcosa di più di immagini promozionali: sono state pubblicate, infatti, sia le specifiche complete sia il contenuto della confezione. Vediamo quindi cosa aspettarci dal prossimo top di gamma della casa cinese.

Il contenuto della confezione di OnePlus 11

Come di consueto in casa OnePlus, la confezione di vendita sembra essere ricco di accessori, il che rompe la tendenza degli ultimi anni che vede dispositivi con scatole sempre più scarne per tutelare l’ambiente e ridurre i costi di produzione.

Il box di vendita sembra essere in linea con le precedenti generazioni e vedrebbe la presenza al suo interno di una cover che va a proteggere il retro del telefono, di un manuale delle istruzioni accompagnato dall’estrattore per rimuovere la SIM, del cavo di alimentazione (che sarà, come le ultime versioni, quasi sicuramente USB-C a USB-C), degli immancabili sticker e, ultimo ma primo per importanza, di un alimentatore con supporto alla carica rapida SuperVOOC. La conferma della presenza di quest’ultimo permette all’azienda di distinguersi in quanto, nonostante la tendenza recente, preferisce fornire all’utente tutto il necessario in fase d’acquisto.

Le specifiche tecniche complete di OnePlus 11

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, grazie alla diffusione di una grafica che riassume la totalità delle caratteristiche (vedi foto in basso), sembra confermato quanto detto nei giorni scorsi. Cerchiamo dunque di mettere nero su bianco tutte le specifiche fino ad ora conosciute con una panoramica completa.

OnePlus 11 sarà dotato di un display AMOLED da 6,7 E4 con risoluzione 2K (3216 × 1440 pixel) e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Come è possibile notare dal render trapelato, OnePlus 11 sarà caratterizzato da un pannello con bordi curvi.

Il prossimo flagship di OnePlus dovrebbe essere alimentato dal SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, fabbricato con un processo produttivo a 4 nm, abbinato a una GPU Adreno 740 integrata. Si tratta dello stesso chip che alimenta la serie Xiaomi 13, Vivo X90 Pro+ e Moto X40 e la serie iQOO 11.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, OnePlus 11 dovrebbe offrire una tripla fotocamera posteriore, messa a punto dal produttore di fotocamere Hasselblad. La fotocamera principale avrebbe una risoluzione di 50 megapixel con sensore Sony IMX890. Non mancherebbe la presenza di un obiettivo ultra grandangolare da 48 megapixel e di un teleobiettivo da 32 megapixel. I selfie e le videochiamate dovrebbero essere affidati a un’unità frontale da 16 megapixel.

Il dispositivo dovrebbe contare su una batteria da ben 5000 mAh. con supporto alla ricarica rapida cablata a 100W. Si tratterebbe quindi di un passo indietro rispetto ai 150 W supportati da OnePlus 10T. L’imminente ammiraglia di OnePlus dovrebbe essere al top anche per quanto riguarda le memorie, con la presenza di RAM LPDDR5X e memoria UFS 4.0. Inoltre, potrebbe essere disponibile in tre configurazioni: 12-256 GB, 16-256 GB, 16-512 GB.

Non si tratterebbe di un dispositivo leggero, in quanto sembra pesare 205 grammi. Nessuna novità per quanto riguarda il sistema operativo, che vedrebbe la presenza di Android 13 con interfaccia grafica proprietaria ColorOS 13 per il mercato cinese (nei mercati globali dovrebbe essere presente la classica OxygenOS 13). Per la prima volta sembra che OnePlus voglia inserire la certificazione contro acqua e polvere, classificando il telefono come IP54. Si tratterebbe di un importante passo in avanti che limerebbe il gap con i top di gamma delle aziende concorrenti. Infine, sono trapelate anche le colorazioni di OnePlus 11 che, come gli ultimi due modelli OnePlus 10 Pro e OnePlus 10T, dovrebbe essere disponibile nelle sole due varianti di colore verde e nero.

Attualmente non sono stati resi noti i prezzi di vendita per il mercato cinese né tantomeno per quello globale. Per ulteriori dettagli non ci resta che aspettare la presentazione ufficiale per la Cina prevista per il 4 gennaio.

