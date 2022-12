OnePlus ha già rilasciato le prime immagini ufficiali del suo prossimo smartphone di punta e oggi la società ha deciso di continuare a mantenere calda l’attenzione del settore pubblicando altre immagini di OnePlus 11.

Ecco le nuove immagini ufficiali di OnePlus 11

Le nuove immagini ufficiali offrono una vista dello smartphone OnePlus 11 da più angolazioni, ma in realtà non rivelano nulla di nuovo del design del dispositivo.

A giudicare dalle immagini condivise finora possiamo dire che OnePlus non si discosterà troppo dal design di OnePlus 10 Pro. Il cambiamento principale sembra riguardare più che altro il modulo della fotocamera posteriore che è di forma circolare e non più quadrata come il suo predecessore.

OnePlus non ha ancora rivelato nulla in merito alle specifiche di OnePlus 11, ma è lecito aspettarsi che uno smartphone di punta del 2023 molto probabilmente includerà un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, un display con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un comparto fotografico migliorato in molti aspetti.

OnePlus ha annunciato che presenterà ufficialmente OnePlus 11 tramite un evento in India a febbraio 2023, ma come spesso accade trapeleranno delle informazioni prima del lancio del prodotto.

