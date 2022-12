OPPO Find X6 Pro sarà il nuovo smartphone di punta del marchio OPPO, con il debutto previsto per il primo trimestre del 2023. Come vi abbiamo raccontato in questo articolo, sono già trapelati numerosi dettagli sul dispositivo ma, proprio in queste ore, sono stati condivisi dettagli specifici relativi alle fotocamere.

Le fotocamere di OPPO Find X6 Pro

Secondo il famoso leaker Digital Chat Station, il dispositivo dovrebbe essere dotato di tre fotocamere posteriori, che promettono di offrire tanta qualità.

La fotocamera principale da 50 megapixel del Find X6 Pro utilizzerebbe un sensore Sony IMX989, che può contare su una grandezza di 1″. Già utilizzato anche nello Xiaomi 12S Ultra, è in grado di offrire scatti senza precedenti per uno smartphone. Avrebbe una lunghezza focale equivalente a 23 mm, un’apertura f/1.8, una lente 7P e stabilizzazione ottica (OIS).

La fotocamera ultra grandangolare conterebbe sul sensore IMX890 con lunghezza focale equivalente a 14 mm, grandezza di 1/1.56″ e apertura f/2.2. Si tratta dello stesso sensore da 50 megapixel utilizzato sulla fotocamera principale del nuovissimo pieghevole OPPO Find N2.

L’ultima fotocamera presente sul retro sarebbe un teleobiettivo con ingrandimento fino a 3x. Data la lunghezza focale equivalente a 64 mm, il teleobiettivo dovrebbe essere basato su un sensore Sony IMX766 o Sony IMX890, entrambi della stessa dimensione. Anche in questo caso è previsto il sistema OIS e l’apertura è indicata come f/2.6.

Buone notizie anche per la fotocamera anteriore, che sarebbe affidata a un sensore Sony IMX709 da 32 megapixel.

Le specifiche di OPPO Find X6 Pro

Altri dettagli emersi finora affermano che il dispositivo avrebbe un display da 6,7 pollici con tecnologia OLED E6, risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il chipset scelto per equipaggiare lo smartphone sarebbe lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Non sono emersi dettagli certi sulle configurazioni, ma Find X6 Pro vedrebbe la luce con massimo di 512 GB di memoria interna e 12 GB di RAM. Il dispositivo sarebbe poi alimentato da un’enorme batteria da 5.000 mAh, in grado di gestire fino a 100W tramite ricarica rapida cablata e 50W con ricarica wireless.

Non ci resta che attendere ulteriori informazioni in vista della presentazione ufficiale dei prossimi mesi.

In copertina OPPO Find X5 Pro