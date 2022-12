Vivo ha da poco annunciato per il mercato cinese la nuova serie X, che comprende Vivo X90, X90 Pro e X90 Pro+. Il produttore cinese sembra non voler perdere tempo, essendo già al lavoro alla commercializzazione globale dei dispositivi appena presentati. In queste ore, Vivo X90 è stato avvistato su vari siti di certificazione con il codice modello V2218, il che lascia pensare che il lancio a livello globale sia imminente.

Vivo X90 V2218 receives NBTC & BIS Indian certification. Vivo X90 series might launch in the month of February 2023, in India.#Vivo #VivoX90 pic.twitter.com/6fK26QZm6E — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) December 28, 2022

Le specifiche della variante global di Vivo X90

Sebbene capiti spesso che le varianti global presentino differenze anche significative con la variante cinese, questa volta l’azienda sembra voler mantenere una certa linearità, confermando le stesse specifiche della controparte cinese.

Vivo X90 ha molto da offrire in termini di qualità del display: dispone, infatti, di un pannello AMOLED da ben 6,78 pollici con bordi curvi, risoluzione 1.5k, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, supporto HDR10+ e scanner di impronte digitali posto al di sotto dello schermo.

Non è da meno il reparto fotografico, che può contare su tre fotocamere posteriori con ottiche Zeiss annegate all’interno di un’isola circolare. La fotocamera principale ha una risoluzione di 50 megapixel, accompagnata da una ultra grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 12 megapixel per lo zoom ottico 2x. Nella parte anteriore è presente un’unità da 32 megapixel, posta all’interno di un foro centrale nella parte superiore del display.

Il cuore pulsante di Vivo X90 è stato affidato a un SoC MediaTek, per l’esattezza il Dimensity 9200. Attualmente non è dato sapere in quali configurazioni verrà commercializzato sul mercato globale, ma in Cina si arriva a un massimo di 12 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di memoria interna UFS 4.0.

Anche sul fronte autonomia non sembrano esserci novità, con la riproposizione di una batteria da 4.810 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 120 W.

Quando sarà disponibile Vivo X90 nei mercati globali

Attualmente non sono stati forniti dettagli sulla disponibilità globale della serie Vivo X90, ma rumor indicano il 31 gennaio 2023 come possibile data di presentazione al mondo intero dei dispositivi. Resta inoltre da vedere se Vivo annuncerà tutti e tre i modelli X90 durante lo stesso evento o se introdurrà i modelli di punta della serie con un lancio successivo ad hoc. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli.