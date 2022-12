Nelle ultime settimane molti produttori di smartphone stanno aggiornando i propri dispositivi ad Android 13, l’ultima versione del sistema operativo di Google. Prima tra tutte, ovviamente, è stata l’azienda di Mountain View con i Pixel dello scorso anno, seguita a ruota da Samsung che ha già aggiornato gran parte dei modelli anche economici. Anche altre aziende si stanno muovendo in tal senso, annunciando beta o versioni stabili, senza però dare l’idea di avere urgenza nel rilasciare l’aggiornamento in tempi celeri.

I problemi tra Android 13 e Android Auto

Negli ultimi mesi molte automobili di recente produzione hanno visto l’adozione di Android Auto come sistema di infotainment. Nonostante l’evidente passo in avanti dal punto di vista tecnologico, l’arrivo di Android 13 su una discreta quantità di smartphone sembra aver portato più di qualche grattacapo ai malcapitati possessori, con problemi di compatibilità evidenti tra i due sistemi. Un numero crescente di utenti, infatti, sta segnalando un funzionamento parzialmente compromesso dell’assistente Google proprio in seguito all’update. In particolare, come è possibile leggere in un thread del supporto di Google, la causa del problema sarebbe da imputare al comando “Hey Google“. Come è possibile vedere dalla foto in basso, quando si richiama la funzione con la voce, in alcuni casi la barra funzione inferiore di Android Auto diventa vuota non mostrando alcun collegamento.

L’uso di un pulsante specifico per attivare l’assistente sembra migliori la situazione per alcuni utenti, ma per altri sembra ripresentare lo stesso bug, non riuscendo a elaborare alcun comando.

Il fenomeno è stato segnalato da persone con telefoni Android di vari produttori tra cui Sony, Redmi, Samsung e Pixel. Per molti il malfunzionamento è comparso solo con l’arrivo di Android 13, ma è possibile sia causato da un recente aggiornamento dell’app Google, dato che alcuni telefoni Pixel ne sono affetti nonostante abbiano Android 13 da tempo.

Come se non bastasse, è stato riscontrato un altro problema, che sembra essere collegato al precedente. Si tratta dell’impossibilità improvvisa dell’assistente di leggere i messaggi ad alta voce. Diversamente dal caso evidenziato precedentemente, finora le segnalazioni sono pochissime quindi potrebbe trattarsi di eventi isolati, anche se in passato sembra essersi ripresentato più volte.

Con la speranza che entrambi i problemi vengano risolti al più presto, vi terremo aggiornati sugli sviluppi.