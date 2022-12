La serie Galaxy S20 di Samsung sta ricevendo, proprio in queste ore, un nuovo aggiornamento software che introduce una pratica e utile funzionalità. Si tratta della “Modalità Manutenzione“, introdotta per la prima volta con l’aggiornamento ad Android 13 e One UI 5.0 sulla serie Galaxy S22.

Cos’è e come si usa la modalità manutenzione

Tutti i possessori di un Samsung Galaxy dalla serie 20 in poi possono usufruire della modalità manutenzione. Si tratta di una funzione di privacy che consente di bloccare l’accesso ai dati quando si consegna il telefono a un tecnico specializzato per interventi di riparazione o assistenza.

Il suo funzionamento è tanto semplice quanto efficace: quando attiva, la modalità manutenzione crea un account utente separato sullo smartphone, che non permette l’accesso ad app, foto, messaggi e altri dati sensibili. Consente l’accesso solo alle funzioni e alle app principali disabilitando l’uso di app di terze parti, cosicché i tecnici possano lavorare sul dispositivo in modo efficiente e nel pieno rispetto della privacy del cliente.

I tecnici di riparazione possono scaricare nuove app sul telefono, ma queste vengono automaticamente disinstallate quando si esce dalla modalità manutenzione. Pensiamo, ad esempio, al caso in cui sia necessario scaricare app che controllano l’integrità del dispositivo o quelle per effettuare benchmark. Lo stesso vale per tutti i nuovi dati generati durante il processo di riparazione, comprese foto o documenti che i tecnici potrebbero aver memorizzato per portare correttamente a termine il processo di assistenza.

È possibile abilitare la modalità manutenzione dal menu riguardante la batteria nell’app Impostazioni. Una volta abilitato, è sufficiente riavviare il proprio smartphone Galaxy e il gioco è fatto. Il telefono si avvierà in automatico con un nuovo account utente. Successivamente, per uscire dalla modalità verrà richiesto di verificare la propria identità per ragioni di sicurezza.

Come installare l’aggiornamento

Samsung Galaxy S20 è stato il primo smartphone del brand asiatico a ricevere la patch di sicurezza di dicembre 2022. Il roll-out è iniziato un paio di settimane fa, quindi molti utenti potrebbero non aver installato o addirittura ricevuto il precedente update. Questa nuova versione fa sì che Galaxy S20 riceva il suo secondo aggiornamento software del mese. Non male per essere un dispositivo con già due anni alle spalle.

Per gli utenti residenti in Europa, è sufficiente installare l’aggiornamento con la versione firmware G98**XXUFGVL5 per ottenere la modalità manutenzione sulla propria unità. Il changelog ufficiale non menziona la presenza di nuova funzionalità, a dimostrazione del fatto che l’aggiornamento è stato rilasciato esclusivamente per introdurre questa funzione.

Come al solito, Samsung distribuirà la versione software per la serie Galaxy S20 per scaglioni di IMEI e brand operatore, quindi è possibile che il proprio telefono non sia ancora stato interessato dal “turno” di aggiornamento.