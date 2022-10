L’interfaccia One UI 5.0 basata su Android 13 ha introdotto molte nuove funzionalità sugli smartphone Samsung Galaxy. Oggi il produttore sudcoreano ha presentato una di queste funzionalità e precisamente la modalità manutenzione.

Poiché Samsung offre la possibilità di creare più account utente solo sui tablet, ha introdotto la modalità di manutenzione per consentire agli utenti di mantenere i propri dati al sicuro quando inviano il proprio smartphone al centro assistenza o lo lasciano usare a qualcun altro.

Come funziona la Modalità Manutenzione per i dispositivi Samsung Galaxy

Se abilitata la modalità Manutenzione crea un account utente separato che consente l’accesso solo alle funzionalità principali del dispositivo disabilitando anche l’uso di app di terze parti e le app Samsung non preinstallate, inoltre tutti i dati o gli account creati in modalità Manutenzione vengono eliminati una volta disattivata la modalità.

La funzionalità è accessibile nelle impostazioni dello smartphone e permette di riavviare il dispositivo in modalità Manutenzione con la facoltà di creare automaticamente un registro di sistema che potrebbe tornare utile ai tecnici Samsung nel diagnosticare eventuali problemi.

Per uscire dalla modalità manutenzione è sufficiente toccare la relativa notifica e attendere il riavvio del dispositivo che ovviamente richiederà l’autenticazione.

Ieri Samsung ha iniziato a distribuire l’aggiornamento One UI 5.0 per i Samsung Galaxy S22 in Italia e nei prossimi mesi l’update raggiungerà anche altri smartphone Galaxy idonei per l’aggiornamento ad Android 13.

Leggi anche: Migliori smartphone Samsung, la classifica di Ottobre 2022