La serie Samsung Galaxy S23 è particolarmente attesa, specialmente per quanto riguarda il suo comparto fotografico.

Una nuova indiscrezione rivela delle interessanti informazioni relative alla fotocamera frontale di Samsung Galaxy S23 Ultra.

La fotocamera selfie di Samsung Galaxy S23 Ultra sarebbe solo da 12 megapixel

Secondo quanto riferito, Samsung Galaxy S23 Ultra riceverà un nuovo sensore per la fotocamera selfie che tuttavia avrà una risoluzione inferiore ai modelli precedenti.

I modelli Ultra della gamma hanno sempre offerto un sensore frontale da 40 megapixel fin dal lancio di Samsung Galaxy S20 Ultra, ma secondo GalaxyClub Galaxy S23 Ultra adotterebbe una fotocamera selfie da 12 megapixel che sarebbe la stessa presente su Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23+.

I dettagli di questo presunto nuovo sensore per la fotocamera selfie sono scarsi in questo momento, ma anche se dovesse effettivamente offrire una risoluzione molto inferiore rispetto a prima, più megapixel non equivalgono necessariamente a una migliore qualità degli scatti.

Samsung potrebbe apportare miglioramenti significativi a questo nuovo sensore che potrebbero tradursi in prestazioni complessive migliori nonostante la risoluzione inferiore.

Secondo precedenti voci di corridoio la fotocamera posteriore di Samsung Galaxy S23 Ultra includerebbe con un sensore primario da 200 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 10x, inoltre potrebbe essere presente anche un secondo teleobiettivo come su Samsung Galaxy S22 e Galaxy S21 Ultra.

Alcune conferme riguardo le caratteristiche tecniche della prossima gamma Samsung Galaxy S23 sono emerse prima attraverso FCC per tutti e tre i modelli e più di recente tramite TENAA per il modello Ultra.

Secondo le ultime indiscrezioni il colosso coreano sarebbe intenzionato a lanciare i nuovi smartphone di punta all’inizio di febbraio, tuttavia sembra che Samsung possa ritardare il lancio della serie.

