Continuano a susseguirsi in Rete le indiscrezioni e le anticipazioni sugli smartphone della serie Samsung Galaxy S23, la cui presentazione pare sia in programma per la prima settimana di febbraio.

Ed a conferma del fatto che ci avviciniamo al momento del lancio dei nuovi device del colosso coreano vi è la loro apparizione nei database dei vari enti certificatori, come ad esempio quella di Samsung Galaxy S23 Ultra nel sito dell’FCC (l’ente statunitense che si occupa di telecomunicazioni).

La serie Samsung Galaxy S23 certificata dall’FCC

Stando a quanto è possibile apprendere, Samsung Galaxy S23 Ultra (il modello numero SM-S918B/DS) potrà contare su una batteria da 4.855 mAh (modello EB-BS918BY) e supporterà la ricarica rapida a 25 W (tuttavia, dato che la precedente generazione si spinge fino a 45 W, è probabile che la stessa cosa avverrà anche per il nuovo smartphone).

Tra le altre caratteristiche confermate dall’FCC vi sono il supporto a S Pen (così com’è avvenuto per il precedente modello) e il supporto sia alla ricarica in modalità wireless che a quella inversa.

Anche Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus sono apparsi nel database dell’FCC, stando al quale i due device potranno contare rispettivamente su una batteria da 3.900 mAh (numero modello EB-BS912ABY) e da 4.700 mAh (numero modello EB-BS916ABY), entrambe con supporto alla ricarica rapida a 25 W.

Questi modelli, che dovrebbero essere destinati ai mercati europei, sono dotati di un processore di Qualcomm (dovrebbe essere Snapdragon 8 Gen 2) e ciò sembrerebbe confermare le ipotesi secondo cui nel Vecchio Continente non dovrebbe arrivare una variante con CPU Exynos.

Tra le altre caratteristiche confermate dall’FCC vi sono le connettività 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS e la presenza di una porta USB Type-C.

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alle prossime indiscrezioni che, ne siamo certi, non si faranno attendere troppo.

