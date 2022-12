Con il presunto avvicinarsi della presentazione ufficiale, torniamo a parlare dei prossimi dispositivi di fascia alta di Samsung, la gamma Galaxy S23; dopo aver avuto alcune conferme dal punto di vista del design, dando uno sguardo ai mockup e qualche ulteriore conferma riguardo le caratteristiche tecniche, prima dall’FCC per tutti e tre i modelli e più di recente dal TENAA per il modello Ultra, oggi parliamo della presentazione vera e propria, che pare possa subire un ritardo rispetto a quanto inizialmente preventivato.

La presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S23 potrebbe slittare di qualche settimana

Mancano almeno un paio di mesi alla presentazione ufficiale dei futuri Samsung Galaxy S23, nonostante ciò circolano già da un po’ indiscrezioni circa l’effettiva data di presentazione; le ultime voci volevano il colosso coreano intenzionato a lanciare i nuovi smartphone di punta all’inizio di febbraio, ma forse potrebbe volerci un po’ di più.

Stando infatti a quanto riporta ITHome, citando come fonte il leaker @TheGalox_, sembra che l’azienda abbia modificato i propri piani, facendo slittare l’evento di presentazione ufficiale tra la metà e la fine di febbraio 2023. La fonte non si è sbilanciata fornendo una data precisa, ma ha ipotizzato che il ritardo sia dovuto al fatto che l’azienda non sia attualmente in grado di determinare la struttura dei prezzi finali della gamma di smartphone.

La motivazione fornita per il ritardo va ovviamente presa con le pinze, potrebbero esserci diverse altre dinamiche dietro ad un ipotetico ritardo del lancio ufficiale, così come anche l’indiscrezione stessa del presunto ritardo non è ovviamente cosa certa; ad ogni modo più passa il tempo e più ci avviciniamo a febbraio, mese in cui con molta probabilità la community di fan di Samsung potrà finalmente ammirare la nuova gamma di smartphone di punta del brand.

