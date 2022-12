Continuano a susseguirsi senza sosta in Rete le indiscrezioni e le anticipazioni sugli smartphone della serie Samsung Galaxy S23, il cui lancio ufficiale è in programma per la prima settimana di febbraio.

I tre nuovi smartphone del colosso coreano in questi giorni stanno apparendo nei database dei vari enti certificatori e nelle scorse ore è stato Samsung Galaxy S23 Ultra a comparire su quello del TENAA.

Confermate le principali caratteristiche di Samsung Galaxy S23 Ultra

Stando al database del TENAA, il nuovo modello di punta del colosso coreano (codice prodotto SM-G9180) potrà contare su un display da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ (3.088 x 1.440 pixel) e sarà animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (in versione AC) con tre cluster (uno con frequenza massima a 3.36 GHz, uno con frequenza massima a 2.8 GHz e uno con frequenza massima a 2 GHz).

Ed ancora, lo smartphone potrà vantare il supporto alle connettività 4G LTE e 5G e offrirà agli utenti varie opzioni per quanto riguarda la RAM (8 GB o 12 GB) e la memoria di archiviazione (256 GB, 512 GB o 1 TB).

Il comparto fotografico posteriore presenterà quattro sensori: quello primario da 200 megapixel sarà accompagnato da uno ultra grandangolare da 12 megapixel, un teleobiettivo da 12 megapixel (con zoom 3x) e un teleobiettivo da 12 megapixel (con zoom ottico 10x).

La batteria di Samsung Galaxy S23 Ultra avrà una capacità di 5.000 mAh e lo smartphone potrà anche contare su Bluetooth, giroscopio, sensore di prossimità, sensore di luminosità, USB, sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel display e sistema di riconoscimento del viso.

Le dimensioni dello smartphone saranno generose (163,4 x 78,1 x 8,9 mm), così come il suo peso (pari a 233 grammi).

Ricordiamo che alla fine dello scorso mese nel database dell’FCC (l’ente governativo statunitense che si occupa di telecomunicazioni) sono apparsi sia i tre smartphone che la nuova S Pen del modello Ultra.