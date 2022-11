Già da alcuni mesi si parla con insistenza del Samsung Galaxy S23 Ultra, il prossimo smartphone top di gamma di casa Samsung che porterà al debutto, all’interno del catalogo del produttore sudcoreano, un inedito sensore fotografico da 200 megapixel.

Sebbene non sia una novità assoluta, visto che un sensore con tale risoluzione (e prodotto dalla stessa Samsung) è stato portato al debutto da Motorola Edge 30 Ultra ed è stato poi riproposto dallo Xiaomi 12T Pro, Samsung vuole comunque mettere insieme tutti i pezzi e portare sul mercato un dispositivo che possa guadagnarsi il ruolo di top camera-phone indiscusso. A dimostrazione di quanto appena detto, è recentemente trapelato quello che sembra essere uno scatto catturato proprio con il Samsung Galaxy S23 Ultra, messo a confronto con due foto analoghe catturate con Galaxy S22 Ultra (protagonista dell’immagine di copertina) e con Google Pixel 7 Pro.

Samsung Galaxy S23 Ultra: da un sample fotografico emerge la qualità del sensore principale

Come anticipato in apertura, Samsung Galaxy S23 Ultra e il suo sensore da 200 megapixel tornano sotto i riflettori grazie ad un nuovo sample fotografico che mette in mostra tutte le sue potenzialità , emerso a due settimane di distanza rispetto ad un precedente (presunto) sample fotografico.

A condividere questo scatto con il popolo del Web è ancora una volta il noto leaker Ice Universe che, sul social network cinese Weibo, ha condiviso un post con tre foto ritraenti una zucca rossa.

Sebbene non vi sia certezza di ciò, è molto plausibile che le tre foto (riportate di seguito) siano state scattate, in ordine, da Samsung Galaxy S23 Ultra con il suo sensore da 200 megapixel, da Galaxy S22 Ultra con il suo sensore principale da 108 megapixel e da Google Pixel 7 Pro con il suo sensore principale da 50 megapixel; il leaker ha poi ingrandito manualmente e ritagliato le immagini per dare un’occhiata più da vicino ai dettagli.

Da un confronto delle tre immagini emergono alcune cose molto interessanti:

Dal punto di vista della riproduzione del colore, Galaxy S22 Ultra e Galaxy S23 Ultra si comportano in maniera molto simile, tendendo a saturare un po’ di più i colori rispetto al Pixel 7 Pro , con l’obiettivo di donare all’utente uno scatto più vivace e dal contrasto più elevato.

e si comportano in maniera molto simile, tendendo a rispetto al , con l’obiettivo di donare all’utente uno scatto più vivace e dal contrasto più elevato. Se il punto precedente potesse lasciare spazio alla preferenza soggettiva del singolo individuo, la cosa più interessante riguarda il livello di dettaglio, ragione per cui il leaker ha fatto dei crop delle immagini. Samsung Galaxy S23 Ultra sembra non avere assolutamente rivali da questo punto di vista: nonostante gli altri due smartphone oggetto del confronto siano in grado di catturare scatti di un livello notevole, quando le due foto vengono messe a confronto con quella dell’inedito top gamma del colosso sudcoreano sembrano quasi “sbiadite” e presentano un livello di dettaglio decisamente inferiore. Galaxy S23 Ultra è in grado di catturare maggiormente le imperfezioni della zucca.

sembra non avere assolutamente rivali da questo punto di vista: nonostante gli altri due smartphone oggetto del confronto siano in grado di catturare scatti di un livello notevole, quando le due foto vengono messe a confronto con quella dell’inedito top gamma del colosso sudcoreano sembrano quasi “sbiadite” e presentano un livello di dettaglio decisamente inferiore. è in grado di catturare maggiormente le imperfezioni della zucca. Terzo e ultimo aspetto interessante è, più che altro, una sorta di ragionamento sul lungo termine: Samsung Galaxy S23 Ultra è, ad oggi, uno smartphone work in progress e, pertanto, chiunque lo abbia tra le mani lo sta utilizzando con un software di pre-produzione, ben lontano dal massimo livello di maturità /ottimizzazione; di conseguenza, è lecito aspettarsi che, quando arriverà sul mercato, possa essere dotato di un software fotografico decisamente più ottimizzato che gli consentirà di effettuare scatti ancora migliori.

Al netto dell’inedito sensore fotografico da 200 megapixel, che rimpiazzerà lo storico sensore da 108 megapixel introdotto con il Galaxy S20 Ultra del 2020, stando agli ultimi rumor il prossimo top gamma di casa Samsung potrà contare su un sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel, un teleobiettivo periscopico da 10 megapixel con zoom ottico 10x (entrambi forniti dalla Sunny Optical) e un terzo sensore tele da 10 megapixel per lo zoom ottico 3x.

Per quanto concerne la fotocamera anteriore, infine, qualora le voci circa la volontà del colosso sudcoreano di rimuovere i sensori fotografici Sony dai propri smartphone, Galaxy S23 Ultra dovrebbe potere contare su un sensore da 10 o 12 megapixel, in luogo del sensore da 40 megapixel presente sul predecessore.

La presunta scheda tecnica del Samsung Galaxy S23 Ultra

Dimensioni: 163,4 x 78,1 x 8,8 mm

x x Display: AMOLED da 6,8  pollici  con risoluzione QHD+  e refresh rate variabile fino a 120 Hz

da   con risoluzione  e refresh rate variabile fino a SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (alcuni rumor suggeriscono la presenza dell’Exynos 2300 su alcuni mercati)

(alcuni rumor suggeriscono la presenza dell’Exynos 2300 su alcuni mercati) Memoria RAM: almeno 8 GB

Spazio di archiviazione: almeno 128 GB

Fotocamera posteriore quadrupla con sensore ToF : Sensore principale da 200 MP Sensore ultra-grandangolare da 12 MP ), di migliore qualità rispetto a quello del Galaxy S22 Ultra Sensore Tele da 10 MP (zoom ottico 3x) Teleobiettivo periscopico da 10 MP (zoom ottico 10x), di migliore qualità rispetto a quello del Galaxy S22 Ultra

: Fotocamera anteriore: sensore da 10 o 12 MP

o Lettore delle impronte digitali:Â Qualcomm 3D Sonic Max (ultrasonico, sotto al display)

(ultrasonico, sotto al display) Batteria: unità da 5000 mAh Ricarica rapida via cavo a 45 W Ricarica wireless a 15 W Ricarica wireless inversa



Quando arriverà il prossimo top gamma premium di casa Samsung?

Stando alle più recenti indiscrezioni in materia, Samsung Galaxy S23 Ultra, assieme ai suoi fratelli Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus/Pro, dovrebbe essere presentato nel corso della prima settimana di febbraio 2023 tramite un evento in presenza che si svolgerà a San Francisco, preludio dell’arrivo sul mercato fissato per il 17 febbraio seguente.

Questa previsione è in forte controtendenza rispetto alle precedenti che delineavano un lancio anticipato alla fine del mese di dicembre (con arrivo sul mercato all’inizio di gennaio) per distanziare maggior mente il lancio dei top gamma classici da quello dei top gamma pieghevoli.

In fin dei conti, siamo ormai alla fine dell’anno e quindi, nelle prossime settimane, le informazioni sul Samsung Galaxy S23 Ultra diverranno sempre più chiare: solo il tempo ci dirà se questo smartphone riuscirà a far meglio del suo predecessore e a guadagnarsi lo scettro di top camera-phone, almeno per la prima parte del 2023.

Potrebbero interessarti anche: Recensione Samsung Galaxy S22 Ultra: ha tutto ciò che cerchi in uno smartphone e Recensione Google Pixel 7 Pro: lo smartphone premium da prendere senza fare un mutuo