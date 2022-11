Domani è il giorno, domani verranno presentati ufficialmente Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro (insieme a Xiaomi Watch S2 e Xiaomi Buds 4) e, negli ultimi giorni, abbiamo assistito a svariate fughe di notizie. Oggi facciamo il punto della situazione, un recap di tutto ciò che sappiamo, integrato con le ultime notizie trapelate.

Caratteristiche tecniche presunte di Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro

Conosciamo già quello che dovrebbe essere il cuore pulsante dei due dispositivi, il processore Snapdragon 8 Gen 2, coadiuvato da RAM LPDDR5X e storage UFS 4.0; ora grazie al social cinese Weibo veniamo a conoscenza di altre caratteristiche tecniche interessanti: Xiaomi 13 dovrebbe avere un display E6 AMOLED FHD + 120Hz da 6,36 pollici, mentre il fratello maggiore dovrebbe montare un display AMOLED E6 da 6,73 pollici con risoluzione 2K, frequenza di aggiornamento di 120Hz e un dimming PWM di 1920Hz. Entrambi i pannelli dovrebbero essere in grado di garantire una luminosità di picco di 1.900 nits e, come già sappiamo, saranno in versione piatta su Xiaomi 13 e curva su Xiaomi 13 Pro.

Il comparto fotografico dei due dispositivi è differente, nonostante la medesima configurazione a tripla fotocamera:

Xiaomi 13 dovrebbe avere un sensore principale Sony IMX800 da 50 megapixel, un obiettivo ultra grandangolare da 12 megapixel e una teleobiettivo da 10 megapixel.

Xiaomi 13 Pro invece un sensore principale Sony IMX989 da 50 megapixel, un obiettivo ultra grandangolare Samsung JN1 da 50 megapixel e una teleobiettivo Samsung JN1 da 50 megapixel.

Per quel che concerne la batteria avevamo già visto la presunta capacità di quella del fratellino minore, ovvero 4.500 mAh con ricarica rapida cablata a 67 W (che pare riesca a fornire un’autonomia maggiore di iPhone 14 Pro Max), mentre per quanto riguarda la versione Pro si parla di un modulo da 4.820 mAh con supporto per la ricarica cablata da 120 W. Entrambi, dotati di un chip di protezione della ricarica Surge G1, dovrebbero supportare la ricarica wireless da 50 W e la ricarica wireless inversa da 10 W.

Abbiamo inoltre qualche indicazione anche sui prezzi di vendita (dopo aver visto le probabili colorazioni), Xiaomi 13 dovrebbe costare circa tra i 410 e i 530 euro in Cina, mentre la versione Pro circa 600 euro (ovviamente non fate riferimento a questi prezzi per il nostro mercato). Entrambi gli smartphone saranno messi in vendita con MIUI 14 e Android 13 a bordo.

Nuove immagini dal vivo e foto sample

Dopo aver visto giusto ieri le prime immagini dal vivo dei dispositivi in questione, ne riceviamo altre provenienti da Twitter, grazie alle quali abbiamo ulteriori conferme su quello che sarà il design di Xiaomi 13 Pro.

Oltre ovviamente al design e alle colorazioni, dalle immagini potete notare non solo la conferma del processore utilizzato per il dispositivo, ma anche (purtroppo) la sempre più di moda pratica della RAM virtuale; a quanto pare infatti Xiaomi 13 Pro dovrebbe avere 8 GB di RAM + 5 GB di RAM virtuale.

Restiamo in tema “immagini”, ma non per ammirare foto rubate dei dispositivi, quanto più per avere un assaggio delle qualità fotografiche della versione Pro; il CEO di Xiaomi Lei Jun ha infatti condiviso alcuni scatti realizzati con il modello di punta della famiglia di smartphone. Abbiamo già visto che Xiaomi 13 Pro monterà un sensore principale Sony IMX989 da 1 pollice, che probabilmente diventerà lo standard per i futuri smartphone di punta dei brand concorrenti; complice poi la collaborazione con Leica, la stabilizzazione ottica con HyperOIS e il teleobbiettivo con una lunghezza focale di 75 mm e un’apertura f/2.0, quella di Xiaomi 13 Pro ha le carte in regola per diventare la migliore fotocamera mai implementata su un dispositivo del brand.

Senza dilungarci oltre vi lasciamo nella galleria sottostante gli scatti condivisi dal CEO di Xiaomi.

Questo e tutto ciò che sappiamo al momento sugli ormai imminenti Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, mancano poche ore alla presentazione ufficiale, in occasione della quale potremo confermare o smentire quanto finora riportato.

