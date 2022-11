Xiaomi 13 e 13 Pro sono da poco apparsi su Geekbench, rivelando alcune specifiche chiave oltre che i punteggi relativi alle prestazioni di questi dispositivi.

Inoltre alcune indiscrezioni trapelate tramite il social cinese Weibo suggeriscono che l’edizione standard di Xiaomi 13 offrirà fino a 10 varianti di colore, veramente tante per uno smartphone di punta. Le immagini trapelate confermano anche il design ispirato all’iPhone precedentemente trapelato.

Xiaomi 13 e 13 Pro su Geekbench con SoC Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB di RAM e Android 13

Su Geekbench Xiaomi 13 Pro con SoC Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB di RAM e Android 13 ha ottenuto un punteggio di 1484 nel test Single-Core e 5184 nel test Multi-Core.

Xiaomi 13 ha ottenuto 1497 punti nel test single-core e 5089 punti in multi-core. L’elenco Geekbench rivela anche la presenza di un processore octa-core con configurazione 1+3+4 core e nome in codice kamala e la dotazione di 12 GB di RAM, tuttavia è probabile che Xiaomi offrirà il dispositivo anche in una configurazione con 8 GB di RAM.

Secondo l’elenco di Geekbench Xiaomi 13 sarà alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e verrà fornito con Android 13 preinstallato.

Xiaomi 13 offrirà fino a 10 varianti di colore, inclusa la variante in ceramica

Xiaomi 13 potrebbe essere il primo smartphone di punta al mondo con così tante opzioni di colore. Ecco come dovrebbero essere.

Al momento non c’è certezza su quale materiale Xiaomi utilizzerà per il pannello posteriore, ma ieri un dirigente di Xiaomi ha replicato a un commento su Weibo, confermando l’esistenza della variante in ceramica.

La prossima settimana Xiaomi ospiterà un nuovo evento di lancio per svelare la serie Xiaomi 13. Sebbene la gamma includerà almeno tre modelli, verranno inizialmente presentati solo Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro. Il modello Ultra dovrebbe approdare sul mercato solo a metà del 2023.

