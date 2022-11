Manca poco ormai al 1° dicembre, data confermata ufficialmente per la presentazione dei prossimi flagship del colosso cinese, Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro; l’interesse della community per i due dispositivi è sempre più alto e, negli ultimi tempi, le varie fughe di notizie ci hanno dato la possibilità di dare uno sguardo ad un mockup, ad alcuni render e ad alcune delle presunte caratteristiche tecniche. Ora nuove foto condivise sul social network cinese Weibo, ci confermano l’aspetto dei due dispositivi.

Diamo un primo sguardo a Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro

Quelle che potete vedere nella galleria qui sotto sono le immagini condivise sul social network cinese Weibo, raffiguranti presumibilmente i prossimi flagship del colosso cinese, Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, in arrivo il 1° dicembre.

Come potete notare le immagini raffigurano dispositivi reali, non si tratta di render o di mockup, e ci danno una sorta di conferma su quelle che erano le caratteristiche estetiche trapelate finora.

Il giorno stabilito per la presentazione ufficiale è dietro l’angolo e, insieme agli smartphone sopra citati, sappiamo che Xiaomi presenterà anche un nuovo smartwatch e delle nuove cuffie, rispettivamente Xiaomi Watch S2 e Xiaomi Buds 4, di cui proprio oggi abbiamo potuto ammirare il design e sbirciare caratteristiche e prezzi presunti. Non ci resta che pazientare ancora un po’ per vedere confermate o smentite tutte le informazioni in nostro possesso.

