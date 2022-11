Dopo tante settimane di indiscrezioni e anticipazioni varie sulla serie Xiaomi 13 è finalmente arrivato il momento dell’ufficialità: il colosso cinese, infatti, nelle scorse ore ha reso noto che presenterà i suoi attesissimi nuovi smartphone di fascia alta giovedì 1 dicembre.

La nuova serie di punta di Xiaomi sarà lanciata in Cina mentre per l’esordio degli smartphone anche in Europa ci sarà da avere pazienza ancora per qualche settimana.

La serie Xiaomi 13 non sarà l’unica novità

Il colosso cinese sfrutterà l’evento di giovedì per presentare anche l’interfaccia personalizzata MIUI 14 (che probabilmente farà il suo esordio ufficiale proprio a bordo degli smartphone della serie Xiaomi 13), lo smartwatch Xiaomi Watch S2 e le cuffie true wireless Xiaomi Buds 4, device sui quali al momento non vi sono informazioni.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, Xiaomi 13 e 13 Pro dovrebbero vantare il medesimo design, sebbene quest’ultimo modello dovrebbe essere un po’ più grande e i due smartphone dovrebbero essere lanciati in diverse colorazioni (pare che saranno almeno sette).

Xiaomi ha confermato che la sua nuova serie potrà vantare cornici super sottili: quella inferiore pare sia di appena 1,61 mm e c’è chi pensa che anche per quella superiore il produttore sia riuscito a spingersi a tanto.

Entrambi i modelli saranno animati dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, nuova generazione della serie di CPU di punta di Qualcomm, che dovrebbe essere in grado di garantire miglioramenti per quanto riguarda le prestazioni e l’efficienza energetica.

Resta da capire quanto tempo dovremo attendere prima di vedere la serie Xiaomi 13 anche in Europa e, soprattutto, in quale fascia di prezzo si andranno a posizionare i nuovi smartphone del colosso cinese, trattandosi di uno degli aspetti più importanti per un loro eventuale successo.

Non ci resta altro da fare che avere pazienza sino a giovedì.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Xiaomi del mese