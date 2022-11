Abbiamo appena avuto modo di dare uno sguardo ad alcune foto dal vivo dei prossimi Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, insieme a tutta una serie di altre indiscrezioni; ora trapelano quelle che sembrano immagini pubblicitarie ufficiali, grazie alle quali riceviamo qualche conferma su ciò che già sappiamo.

Ecco le immagini pubblicitarie di Xiaomi 13 Pro con alcune caratteristiche

Il 1° dicembre si avvicina e, come abbiamo già avuto modo di vedere, le informazioni trapelate sui prossimi flagship di casa Xiaomi sono già molte. Oggi a queste si aggiungono, grazie alla pubblicazione sul social network cinese Weibo, due nuove immagini pubblicitarie, raffiguranti presumibilmente Xiaomi 13 Pro.

Come potete vedere dalle immagini qui sopra, la prima cosa che possiamo notare è la colorazione verde di Xiaomi 13 Pro con il caratteristico modulo fotografico; questo, come già sapevamo, sarà composto da tre sensori e un flash LED, il tutto realizzato in collaborazione con Leica.

Nonostante l’immagine raffiguri (presumibilmente) Xiaomi 13 Pro, sappiamo che anche il fratellino minore Xiaomi 13 condividerà lo stesso design della parte posteriore, la differenza estetica preponderante tra i due infatti, oltre alle dimensioni, dovrebbe essere rappresentata dal display, curvo sul modello Pro e piatto sul modello normale.

Dalla seconda immagine poi, possiamo notare come entrambi i dispositivi dovrebbero essere equipaggiati con l’ultimo nato di casa Qualcomm, ovvero il processore Snapdragon 8 Gen 2, nonché dotati di RAM LPDDR5X (in grado di garantire secondo l’azienda il 33% di prestazioni in più) e memorie UFS 4.0.

Per quanto riguarda le batterie non abbiamo indicazioni precise sul modello Pro, mentre sappiamo, grazie a quanto condiviso da Lei Jun sul social Weibo, che Xiaomi 13 sarà dotato di una batteria da 4.500 mAh; non solo, il CEO ha condiviso quelle che erano le preoccupazioni dell’azienda per offrire un dispositivo prestante dal punto di vista dell’autonomia, ma dalle dimensioni comunque contenute.

L’immagine che vedete qui sopra, condivisa proprio dal CEO, rappresenta i risultati dei test condotti sulla durata della batteria di Xiaomi 13 durante una giornata di normale utilizzo; come potete notare lo smartphone in questione raggiunge un punteggio di 1,37, superiore anche a quello di iPhone 14 Pro Max che si ferma a 1,28 e può fregiarsi di un’ottima autonomia. Nonostante per stessa ammissione del dirigente l’intento dell’azienda fosse quello di garantire due giorni di utilizzo, le premesse fanno ben sperare, indicando che i prossimi flagship potrebbero avere molto da dire anche lato batteria.

