I produttori di smartphone cinesi sono particolarmente orgogliosi delle considerevoli velocità di ricarica raggiunte e le hanno anche brevettate. Ad esempio OnePlus e OPPO hanno brevettato la ricarica VOOC, mentre Realme ha brevettato la ricarica Dart e UltraDart. Ora sembra che anche Samsung sia intenzionata a sviluppare una nuova tecnologia di ricarica super veloce.

Samsung brevetta il marchio “Superfast Portable Power”

La ricarica rapida di Samsung non è più competitiva al giorno d’oggi, tuttavia l’azienda sembra voler sopperire a questa carenza, poiché ha depositato un brevetto per il marchio “Samsung Superfast Portable Power” presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti. Il prodotto è classificato come “caricabatterie per dispositivi mobili” e “pacchi batteria per dispositivi mobili”, dettagli che suggeriscono che Samsung intende lanciare nuovi power bank e caricabatterie e la dicitura “Superfast” indica che l’azienda potrebbe finalmente andare oltre i 45 W.

Vale la pena ribadire che spesso le aziende depositano marchi solo per blindare un termine o un’idea che spesso non si traduce in un prodotto che arriva sul mercato. In più si vocifera che il prossimo Samsung Galaxy S23 utilizzerà ancora la poco entusiasmante ricarica da 25 W e non sarebbe una sorpresa se l’azienda utilizzasse velocità di ricarica a 45 W per Galaxy S23+ e S23 Ultra. Se Samsung sta effettivamente pianificando di utilizzare questo termine, probabilmente passerà molto tempo prima di vedere un prodotto del genere sugli scaffali dei negozi.

